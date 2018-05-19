أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (3).. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (3)

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...إذا كان الدستور لم ينل من وضعهم إلاّ قليلا فإن الإصلاحات العدلية قد تبدّت لهم على عجل في صورة بدعة منكرة، لأنها تضطرهم، كلما عنّ لهم التقاضي، إلى المكث في المدينة أياما عديدة، ولأن ما اتسمت به من بطء في الإجراءات وتعقّد في الواجبات والشكليات قد عسر على عقولهم البسيطة قبوله والإذعان إليه وهم في معظمهم قوم سذّج لا تهمهم المبادئ العليا ولا يقيمون لها وزنا، بل لا تهمهم إلا معرفة ما سيخرج من جيوبهم، وقد يقولون في قرارة نفوسهم إنهم كانوا مضطرين لا محالة لدفع الضرائب فالأولى أن يعود إلى ما كانوا عليه من التقاضي لدى قضاتهم الذين وإن كانوا يكلفونهم من الإرهاق ما لا يقل عن قضاء المماليك البغيضين إليهم، إلا أن فصل القضايا لدى قضاتهم أسرع وأقلّ عناء.
ولقد تلقّى أهل المدن والأرياف ترميم حنايا زغوان بادئ ذي بدء بمزيد من الترحيب والرضى وأعجبوا بالماء العذب يتدفق فيها ومنها غزيرا إلا أن سكّان العاصمة قد سخطوا حين علموا أنه سيفرض عليهم ثمن استهلاك ذلك الماء.
وسكان الأرياف قد ساءهم أن يروا فرق الحراسة تصدهم عن صرف مجاري المياه لفائدتهم وسرعان ما انفكت فرحة الجميع كدرا من إنجاز اعتبروه مؤديا بالبلاد إلى الانهيار.
ولم يكد يلفت الجهاز البرقي الأنظار في مستهل وضعه، داخل البلاد، حتى اعتبرته القبائل الرحل في عداد الاختراعات الأجنبية العائدة بالشؤم على البلاد.
كيف لا ومن طوالع نحسه أنه يمكن خيالة الباي من الوصول بسرعة مدهشة لأي مكان يكون قد جد فيه ما يلزم قمعه من الاضطراب.
لقد كان الغضب كامنا في البلاد كمون النار في الزند. ولكنه كان ملموسا، وإن الذين كانوا ينفخون في ضرامه هم المشائخ والأعيان الذين غاظهم استلاب جانب من نفوذهم. وقد شهد بذلك ملاحظ بصير وهو القائم مقام كامبنون (Campenon) الذي عاد لتونس في 27 فيفري 1862 بعد غياب عنها دام ثمانية أعوام.
واستأنف إدارة المدرسة الحربية بباردو التي كان قد باشرها من سنة 1850 إلى سنة 1854 في عهد أحمد باي وقد عبّر عن اندهاشه للتغييرات التي طرأت على البلاد ووصف في رسالة وجهها لوزير الحرب في فرنسا حالة القلق والحنق الدفين التي كانت تسود البلاد التونسية ومما جاء في رسالته «...إنّ الأعرابي يطلب من سادته ألاّ يثقلوا كاهله بفادح الضرائب وأن يسوسه أقل عدد ممكن من المأمورين وأن تكون العدالة التي تطبّق عليه على مقربة منه وذات إجراءات سريعة وخالية من التشعب.
ولا شيء من هذا يوجد اليوم فالبلاد قد أثقلت كاهلها الديون من جراء إنجاز عدة مشاريع كبرى للأشغال العمومية التي أقدمت عليهافي عجل تلك الحكومة الفتية، ولا توجد بلاد كالبلاد العربية يشعر فيها دافع الضرائب بردّة الفعل العنيف الحاصل من ضيق الحالة المالية».
...إذا كان الدستور لم ينل من وضعهم إلاّ قليلا فإن الإصلاحات العدلية قد تبدّت لهم على عجل في صورة بدعة منكرة، لأنها تضطرهم، كلما عنّ لهم التقاضي، إلى المكث في المدينة أياما عديدة، ولأن ما اتسمت به من بطء في الإجراءات وتعقّد في الواجبات والشكليات قد عسر على عقولهم البسيطة قبوله والإذعان إليه وهم في معظمهم قوم سذّج لا تهمهم المبادئ العليا ولا يقيمون لها وزنا، بل لا تهمهم إلا معرفة ما سيخرج من جيوبهم، وقد يقولون في قرارة نفوسهم إنهم كانوا مضطرين لا محالة لدفع الضرائب فالأولى أن يعود إلى ما كانوا عليه من التقاضي لدى قضاتهم الذين وإن كانوا يكلفونهم من الإرهاق ما لا يقل عن قضاء المماليك البغيضين إليهم، إلا أن فصل القضايا لدى قضاتهم أسرع وأقلّ عناء.
ولقد تلقّى أهل المدن والأرياف ترميم حنايا زغوان بادئ ذي بدء بمزيد من الترحيب والرضى وأعجبوا بالماء العذب يتدفق فيها ومنها غزيرا إلا أن سكّان العاصمة قد سخطوا حين علموا أنه سيفرض عليهم ثمن استهلاك ذلك الماء.
وسكان الأرياف قد ساءهم أن يروا فرق الحراسة تصدهم عن صرف مجاري المياه لفائدتهم وسرعان ما انفكت فرحة الجميع كدرا من إنجاز اعتبروه مؤديا بالبلاد إلى الانهيار.
ولم يكد يلفت الجهاز البرقي الأنظار في مستهل وضعه، داخل البلاد، حتى اعتبرته القبائل الرحل في عداد الاختراعات الأجنبية العائدة بالشؤم على البلاد.
كيف لا ومن طوالع نحسه أنه يمكن خيالة الباي من الوصول بسرعة مدهشة لأي مكان يكون قد جد فيه ما يلزم قمعه من الاضطراب.
لقد كان الغضب كامنا في البلاد كمون النار في الزند. ولكنه كان ملموسا، وإن الذين كانوا ينفخون في ضرامه هم المشائخ والأعيان الذين غاظهم استلاب جانب من نفوذهم. وقد شهد بذلك ملاحظ بصير وهو القائم مقام كامبنون (Campenon) الذي عاد لتونس في 27 فيفري 1862 بعد غياب عنها دام ثمانية أعوام.
واستأنف إدارة المدرسة الحربية بباردو التي كان قد باشرها من سنة 1850 إلى سنة 1854 في عهد أحمد باي وقد عبّر عن اندهاشه للتغييرات التي طرأت على البلاد ووصف في رسالة وجهها لوزير الحرب في فرنسا حالة القلق والحنق الدفين التي كانت تسود البلاد التونسية ومما جاء في رسالته «...إنّ الأعرابي يطلب من سادته ألاّ يثقلوا كاهله بفادح الضرائب وأن يسوسه أقل عدد ممكن من المأمورين وأن تكون العدالة التي تطبّق عليه على مقربة منه وذات إجراءات سريعة وخالية من التشعب.
ولا شيء من هذا يوجد اليوم فالبلاد قد أثقلت كاهلها الديون من جراء إنجاز عدة مشاريع كبرى للأشغال العمومية التي أقدمت عليهافي عجل تلك الحكومة الفتية، ولا توجد بلاد كالبلاد العربية يشعر فيها دافع الضرائب بردّة الفعل العنيف الحاصل من ضيق الحالة المالية».
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018