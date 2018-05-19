أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (3).. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (3)

...إذا كان الدستور لم ينل من وضعهم إلاّ قليلا فإن الإصلاحات العدلية قد تبدّت لهم على عجل في صورة بدعة منكرة، لأنها تضطرهم، كلما عنّ لهم التقاضي، إلى المكث في المدينة أياما عديدة، ولأن ما اتسمت به من بطء في الإجراءات وتعقّد في الواجبات والشكليات قد عسر على عقولهم البسيطة قبوله والإذعان إليه وهم في معظمهم قوم سذّج لا تهمهم المبادئ العليا ولا يقيمون لها وزنا، بل لا تهمهم إلا معرفة ما سيخرج من جيوبهم، وقد يقولون في قرارة نفوسهم إنهم كانوا مضطرين لا محالة لدفع الضرائب فالأولى أن يعود إلى ما كانوا عليه من التقاضي لدى قضاتهم الذين وإن كانوا يكلفونهم من الإرهاق ما لا يقل عن قضاء المماليك البغيضين إليهم، إلا أن فصل القضايا لدى قضاتهم أسرع وأقلّ عناء.

ولقد تلقّى أهل المدن والأرياف ترميم حنايا زغوان بادئ ذي بدء بمزيد من الترحيب والرضى وأعجبوا بالماء العذب يتدفق فيها ومنها غزيرا إلا أن سكّان العاصمة قد سخطوا حين علموا أنه سيفرض عليهم ثمن استهلاك ذلك الماء.

وسكان الأرياف قد ساءهم أن يروا فرق الحراسة تصدهم عن صرف مجاري المياه لفائدتهم وسرعان ما انفكت فرحة الجميع كدرا من إنجاز اعتبروه مؤديا بالبلاد إلى الانهيار.

ولم يكد يلفت الجهاز البرقي الأنظار في مستهل وضعه، داخل البلاد، حتى اعتبرته القبائل الرحل في عداد الاختراعات الأجنبية العائدة بالشؤم على البلاد.

كيف لا ومن طوالع نحسه أنه يمكن خيالة الباي من الوصول بسرعة مدهشة لأي مكان يكون قد جد فيه ما يلزم قمعه من الاضطراب.

لقد كان الغضب كامنا في البلاد كمون النار في الزند. ولكنه كان ملموسا، وإن الذين كانوا ينفخون في ضرامه هم المشائخ والأعيان الذين غاظهم استلاب جانب من نفوذهم. وقد شهد بذلك ملاحظ بصير وهو القائم مقام كامبنون (Campenon) الذي عاد لتونس في 27 فيفري 1862 بعد غياب عنها دام ثمانية أعوام.

واستأنف إدارة المدرسة الحربية بباردو التي كان قد باشرها من سنة 1850 إلى سنة 1854 في عهد أحمد باي وقد عبّر عن اندهاشه للتغييرات التي طرأت على البلاد ووصف في رسالة وجهها لوزير الحرب في فرنسا حالة القلق والحنق الدفين التي كانت تسود البلاد التونسية ومما جاء في رسالته «...إنّ الأعرابي يطلب من سادته ألاّ يثقلوا كاهله بفادح الضرائب وأن يسوسه أقل عدد ممكن من المأمورين وأن تكون العدالة التي تطبّق عليه على مقربة منه وذات إجراءات سريعة وخالية من التشعب.

ولا شيء من هذا يوجد اليوم فالبلاد قد أثقلت كاهلها الديون من جراء إنجاز عدة مشاريع كبرى للأشغال العمومية التي أقدمت عليهافي عجل تلك الحكومة الفتية، ولا توجد بلاد كالبلاد العربية يشعر فيها دافع الضرائب بردّة الفعل العنيف الحاصل من ضيق الحالة المالية».

إعداد: محسن بن أحمد إعداد: محسن بن أحمد