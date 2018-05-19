حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»

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على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي غادر محطته بـ25 ثانية قبل موعده، مثيرا بذلك احتجاج المسافرين ومُرغما شركة السكك الحديدية اليابانية على تقديم اعتذار رسمي لزبائنها عن هذا الانزعاج الذي سببته لهم دون مبرّر.
وأنا أقرأ الخبر لم أتمالك نفسي عن الضحك متذكّرا أحد السكاتشات المسرحي لمين النهدي في مطلع سبعينات القرن الماضي وهو يسأل «ياخي كار العشرة وقتاش اتجي؟» (متى تحلّ حافلة الساعة العاشرة؟)، فيجيبه أحدهم : «يُمكن في الثلاثة!» (ربما في الساعة الثالثة!)..
نصف قرن بعد هذا السكاتش لم تتغير الأمور، وإن تغيرت فإلى الأسوإ حتى أن الأمر لم يعد متعلقا بمجيء الحافلة متأخرة بساعة أو بساعتين بل بمجيئها أو بعدم مجيئها.
وليس النقل البري وحده المعني بعدم احترام دقة المواعيد الذي هو أدب الملوك كما يقول الفرنسيون (la ponctualité c›est la politesse des rois) فالتأخر أصبح القاعدة في كل وسائل النقل العمومية، في القطار الذي قد يأتي وقد لا يأتي وحتى في الطائرة.
منذ مدة التقيت أحد الأصدقاء وهو اطار في تونس الجوية وعاتبته على التأخير الذي أصبح عاديا في كل رحلة، فأجابني مداعبا : «ألا ترى أن التزامنا بالتأخير هو احترام لدقة المواعيد؟ ثم أضاف ضاحكا: «أليس أفضل أن تعود متأخرا بساعة أو ساعتين من أن لا تعود تماما»؟
قلت : نعم والأفضل من كل هذا أن نواصل نضحك
على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي غادر محطته بـ25 ثانية قبل موعده، مثيرا بذلك احتجاج المسافرين ومُرغما شركة السكك الحديدية اليابانية على تقديم اعتذار رسمي لزبائنها عن هذا الانزعاج الذي سببته لهم دون مبرّر.
وأنا أقرأ الخبر لم أتمالك نفسي عن الضحك متذكّرا أحد السكاتشات المسرحي لمين النهدي في مطلع سبعينات القرن الماضي وهو يسأل «ياخي كار العشرة وقتاش اتجي؟» (متى تحلّ حافلة الساعة العاشرة؟)، فيجيبه أحدهم : «يُمكن في الثلاثة!» (ربما في الساعة الثالثة!)..
نصف قرن بعد هذا السكاتش لم تتغير الأمور، وإن تغيرت فإلى الأسوإ حتى أن الأمر لم يعد متعلقا بمجيء الحافلة متأخرة بساعة أو بساعتين بل بمجيئها أو بعدم مجيئها.
وليس النقل البري وحده المعني بعدم احترام دقة المواعيد الذي هو أدب الملوك كما يقول الفرنسيون (la ponctualité c›est la politesse des rois) فالتأخر أصبح القاعدة في كل وسائل النقل العمومية، في القطار الذي قد يأتي وقد لا يأتي وحتى في الطائرة.
منذ مدة التقيت أحد الأصدقاء وهو اطار في تونس الجوية وعاتبته على التأخير الذي أصبح عاديا في كل رحلة، فأجابني مداعبا : «ألا ترى أن التزامنا بالتأخير هو احترام لدقة المواعيد؟ ثم أضاف ضاحكا: «أليس أفضل أن تعود متأخرا بساعة أو ساعتين من أن لا تعود تماما»؟
قلت : نعم والأفضل من كل هذا أن نواصل نضحك
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018