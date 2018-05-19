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يوم السبت 19 ماي 2018
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حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
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السياسي
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي غادر محطته بـ25 ثانية قبل موعده، مثيرا بذلك احتجاج المسافرين ومُرغما شركة السكك الحديدية اليابانية على تقديم اعتذار رسمي لزبائنها عن هذا الانزعاج الذي سببته لهم دون مبرّر.
وأنا أقرأ الخبر لم أتمالك نفسي عن الضحك متذكّرا أحد السكاتشات المسرحي لمين النهدي في مطلع سبعينات القرن الماضي وهو يسأل «ياخي كار العشرة وقتاش اتجي؟» (متى تحلّ حافلة الساعة العاشرة؟)، فيجيبه أحدهم : «يُمكن في الثلاثة!» (ربما في الساعة الثالثة!)..
نصف قرن بعد هذا السكاتش لم تتغير الأمور، وإن تغيرت فإلى الأسوإ حتى أن الأمر لم يعد متعلقا بمجيء الحافلة متأخرة بساعة أو بساعتين بل بمجيئها أو بعدم مجيئها.
وليس النقل البري وحده المعني بعدم احترام دقة المواعيد الذي هو أدب الملوك كما يقول الفرنسيون (la ponctualité c›est la politesse des rois) فالتأخر أصبح القاعدة في كل وسائل النقل العمومية، في القطار الذي قد يأتي وقد لا يأتي وحتى في الطائرة.
منذ مدة التقيت أحد الأصدقاء وهو اطار في تونس الجوية وعاتبته على التأخير الذي أصبح عاديا في كل رحلة، فأجابني مداعبا : «ألا ترى أن التزامنا بالتأخير هو احترام لدقة المواعيد؟ ثم أضاف ضاحكا: «أليس أفضل أن تعود متأخرا بساعة أو ساعتين من أن لا تعود تماما»؟
قلت : نعم والأفضل من كل هذا أن نواصل نضحك

بقلم عبد الجليل المسعودي
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السياسي
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي غادر محطته بـ25 ثانية قبل موعده، مثيرا بذلك احتجاج المسافرين ومُرغما شركة السكك الحديدية اليابانية على تقديم اعتذار رسمي لزبائنها عن هذا الانزعاج الذي سببته لهم دون مبرّر.
وأنا أقرأ الخبر لم أتمالك نفسي عن الضحك متذكّرا أحد السكاتشات المسرحي لمين النهدي في مطلع سبعينات القرن الماضي وهو يسأل «ياخي كار العشرة وقتاش اتجي؟» (متى تحلّ حافلة الساعة العاشرة؟)، فيجيبه أحدهم : «يُمكن في الثلاثة!» (ربما في الساعة الثالثة!)..
نصف قرن بعد هذا السكاتش لم تتغير الأمور، وإن تغيرت فإلى الأسوإ حتى أن الأمر لم يعد متعلقا بمجيء الحافلة متأخرة بساعة أو بساعتين بل بمجيئها أو بعدم مجيئها.
وليس النقل البري وحده المعني بعدم احترام دقة المواعيد الذي هو أدب الملوك كما يقول الفرنسيون (la ponctualité c›est la politesse des rois) فالتأخر أصبح القاعدة في كل وسائل النقل العمومية، في القطار الذي قد يأتي وقد لا يأتي وحتى في الطائرة.
منذ مدة التقيت أحد الأصدقاء وهو اطار في تونس الجوية وعاتبته على التأخير الذي أصبح عاديا في كل رحلة، فأجابني مداعبا : «ألا ترى أن التزامنا بالتأخير هو احترام لدقة المواعيد؟ ثم أضاف ضاحكا: «أليس أفضل أن تعود متأخرا بساعة أو ساعتين من أن لا تعود تماما»؟
قلت : نعم والأفضل من كل هذا أن نواصل نضحك

بقلم عبد الجليل المسعودي
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
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