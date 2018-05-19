في60 ثانية

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استئناف نشاط رصيف ميناء رادس
أفادت وزارة النقل، في بلاغ لها امس الجمعة ، بانتهاء اشغال إعادة تهيئة ارضية الرصيف عدد 1 بمطرف الحاويات بميناء رادس. وتابع ذات المصدر، أنه تم استئناف العمل بالرصيف، منذ يوم امس الخميس، وهو مفتوح أمام جميع وكلاء السفن والمتعاملين مع الميناء.
افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية x20 بالعاصمة
تم امس افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية X20 الرابطة بين الطريق الجهوية 31 المنيهلة والمخرج الغربي للعاصمة.وقال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي إنه سيتم الإنتهاء من المشروع بأكمله قبل أوت 2019.
حملات أمنية وعسكرية في مدن ومرتفعات القصرين
في إطار التوقي من الإرهاب نفذت مساء أمس الاول الوحدات الأمنية والعسكرية بمختلف الاختصاصات حملات مشتركة بالمدن والجبال بولاية القصرين بالتنسيق مع تشكيلات من الجيش والحرس والامن الوطنيين .
توقف حركة المرور بمعبر راس جدير الحدودي
قام عدد من التجار التونسيين بمنع مرور السيارات الليبية في الاتجاهين على مستوى معبر راس جدير الحدودي احتجاجا على حجز الفرقة الأمنية المتمركزة بالجانب الليبي والمعروفة باسم المقنعين أكثر من 10 تجار أصيلي بنقردان واقتيادهم لمكان غير معلوم.المحتجون دعوا السلطات التونسية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين وإيجاد حلول جذرية للتجارة البينية مع ليبيا.
استئناف نشاط رصيف ميناء رادس
أفادت وزارة النقل، في بلاغ لها امس الجمعة ، بانتهاء اشغال إعادة تهيئة ارضية الرصيف عدد 1 بمطرف الحاويات بميناء رادس. وتابع ذات المصدر، أنه تم استئناف العمل بالرصيف، منذ يوم امس الخميس، وهو مفتوح أمام جميع وكلاء السفن والمتعاملين مع الميناء.
افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية x20 بالعاصمة
تم امس افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية X20 الرابطة بين الطريق الجهوية 31 المنيهلة والمخرج الغربي للعاصمة.وقال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي إنه سيتم الإنتهاء من المشروع بأكمله قبل أوت 2019.
حملات أمنية وعسكرية في مدن ومرتفعات القصرين
في إطار التوقي من الإرهاب نفذت مساء أمس الاول الوحدات الأمنية والعسكرية بمختلف الاختصاصات حملات مشتركة بالمدن والجبال بولاية القصرين بالتنسيق مع تشكيلات من الجيش والحرس والامن الوطنيين .
توقف حركة المرور بمعبر راس جدير الحدودي
قام عدد من التجار التونسيين بمنع مرور السيارات الليبية في الاتجاهين على مستوى معبر راس جدير الحدودي احتجاجا على حجز الفرقة الأمنية المتمركزة بالجانب الليبي والمعروفة باسم المقنعين أكثر من 10 تجار أصيلي بنقردان واقتيادهم لمكان غير معلوم.المحتجون دعوا السلطات التونسية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين وإيجاد حلول جذرية للتجارة البينية مع ليبيا.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018