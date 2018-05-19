في60 ثانية

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استئناف نشاط رصيف ميناء رادس

أفادت وزارة النقل، في بلاغ لها امس الجمعة ، بانتهاء اشغال إعادة تهيئة ارضية الرصيف عدد 1 بمطرف الحاويات بميناء رادس. وتابع ذات المصدر، أنه تم استئناف العمل بالرصيف، منذ يوم امس الخميس، وهو مفتوح أمام جميع وكلاء السفن والمتعاملين مع الميناء.

افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية x20 بالعاصمة

تم امس افتتاح الجزء الأول من الطريق الحزامية X20 الرابطة بين الطريق الجهوية 31 المنيهلة والمخرج الغربي للعاصمة.وقال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي إنه سيتم الإنتهاء من المشروع بأكمله قبل أوت 2019.

حملات أمنية وعسكرية في مدن ومرتفعات القصرين

في إطار التوقي من الإرهاب نفذت مساء أمس الاول الوحدات الأمنية والعسكرية بمختلف الاختصاصات حملات مشتركة بالمدن والجبال بولاية القصرين بالتنسيق مع تشكيلات من الجيش والحرس والامن الوطنيين .

توقف حركة المرور بمعبر راس جدير الحدودي

قام عدد من التجار التونسيين بمنع مرور السيارات الليبية في الاتجاهين على مستوى معبر راس جدير الحدودي احتجاجا على حجز الفرقة الأمنية المتمركزة بالجانب الليبي والمعروفة باسم المقنعين أكثر من 10 تجار أصيلي بنقردان واقتيادهم لمكان غير معلوم.المحتجون دعوا السلطات التونسية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح المحتجزين وإيجاد حلول جذرية للتجارة البينية مع ليبيا.