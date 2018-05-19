خطة استثنائية لصائفة دون ناموس

قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر امس إن الوزارة قامت بوضع برامج استثنائية استعدادا للموسم الصيفي والسياحي، إلى جانب دعم ومساندة جميع البلديات في كامل الجمهورية، في مسألة النظافة ورفع الفضلات. وقال ان وكالة حماية الشريط الساحلي انطلقت في تنظيف وتهيئة 120 شاطئا في كامل الجمهورية وفق تعبيره .