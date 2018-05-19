مساجد لها تاريخ .. الجامع الكبير ببنزرت.. احتضن الفرع الزيتوني للتعليم

مكتب «الشروق» بنزرت:

يعد الجامع الكبير ببنزرت من ابرز المنارات المعرفية والمدارس الدينية بالجهة حيث درس فيه علماء مشهورون .كما احتضن هذا الجامع المنارة لفترة طويلة الفرع الزيتوني للتعليم بولاية بنزرت.

وأكدت دراسة «مساجد بنزرت عمارة ووظيفة» الصادرة عن جمعية صيانة المدينة ان هذا الجامع شكل معهدا مرموقا فضلا على كونه منبرا لخطبة اسبوعية.

وقد تولى ادارة الفرع الزيتوني به الشيخ مختار الدلالي المدرس الخطيب وذلك في حدود عام 1945 م بعد اصلاح التعليم على يد العلامة الطاهر بن عاشور حيث الحقت الدروس بالفروع. كما كان من بين مدرسيه المقرئ الطاهر الخماسي.

وتشير البحوث الى ان هذا الجامع شيد سنة 1652 م الموافق لـ1063 هجريا وهو يعد من أجمل المعالم ويحتل موقعا متميزا داخل المدينة على رصيف المرسى القديم ومن ابرز خصائصه الفنية مئذنته التي يناهز علوها 18 مترا والشبيهة إلى حد كبير بمآذن جوامع المشرق.

و يقول الباحث والمهندس المعماري الهادي بوعيطة في دراسة تحت عنوان: «الجامع الكبير ببنزرت» أن المئذنة تمثل أهم عنصر هندسي مميز للجامع ولا نعرف مآذن أخرى ذات تصميم مثمن الزوايا مشابهة لها في بنزرت أو منطقتها... وإذا كانت عناصر الهندسة في بيت الصلاة قد اعتمدت مراجع هندسية وتزويقية مغربية محلية فإنها قد خالفت ذلك تماما بالنسبة للمئذنة التي هي تمثل إسهاما ثقافيا تركيا لا جدال فيه .





إيمان عبد الستار