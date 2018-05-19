مساجد لها تاريخ .. الجامع الكبير ببنزرت.. احتضن الفرع الزيتوني للتعليم

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مكتب «الشروق» بنزرت:
يعد الجامع الكبير ببنزرت من ابرز المنارات المعرفية والمدارس الدينية بالجهة حيث درس فيه علماء مشهورون .كما احتضن هذا الجامع المنارة لفترة طويلة الفرع الزيتوني للتعليم بولاية بنزرت.
وأكدت دراسة «مساجد بنزرت عمارة ووظيفة» الصادرة عن جمعية صيانة المدينة ان هذا الجامع شكل معهدا مرموقا فضلا على كونه منبرا لخطبة اسبوعية.
وقد تولى ادارة الفرع الزيتوني به الشيخ مختار الدلالي المدرس الخطيب وذلك في حدود عام 1945 م بعد اصلاح التعليم على يد العلامة الطاهر بن عاشور حيث الحقت الدروس بالفروع. كما كان من بين مدرسيه المقرئ الطاهر الخماسي.
وتشير البحوث الى ان هذا الجامع شيد سنة 1652 م الموافق لـ1063 هجريا وهو يعد من أجمل المعالم ويحتل موقعا متميزا داخل المدينة على رصيف المرسى القديم ومن ابرز خصائصه الفنية مئذنته التي يناهز علوها 18 مترا والشبيهة إلى حد كبير بمآذن جوامع المشرق.
و يقول الباحث والمهندس المعماري الهادي بوعيطة في دراسة تحت عنوان: «الجامع الكبير ببنزرت» أن المئذنة تمثل أهم عنصر هندسي مميز للجامع ولا نعرف مآذن أخرى ذات تصميم مثمن الزوايا مشابهة لها في بنزرت أو منطقتها... وإذا كانت عناصر الهندسة في بيت الصلاة قد اعتمدت مراجع هندسية وتزويقية مغربية محلية فإنها قد خالفت ذلك تماما بالنسبة للمئذنة التي هي تمثل إسهاما ثقافيا تركيا لا جدال فيه .
مكتب «الشروق» بنزرت:
يعد الجامع الكبير ببنزرت من ابرز المنارات المعرفية والمدارس الدينية بالجهة حيث درس فيه علماء مشهورون .كما احتضن هذا الجامع المنارة لفترة طويلة الفرع الزيتوني للتعليم بولاية بنزرت.
وأكدت دراسة «مساجد بنزرت عمارة ووظيفة» الصادرة عن جمعية صيانة المدينة ان هذا الجامع شكل معهدا مرموقا فضلا على كونه منبرا لخطبة اسبوعية.
وقد تولى ادارة الفرع الزيتوني به الشيخ مختار الدلالي المدرس الخطيب وذلك في حدود عام 1945 م بعد اصلاح التعليم على يد العلامة الطاهر بن عاشور حيث الحقت الدروس بالفروع. كما كان من بين مدرسيه المقرئ الطاهر الخماسي.
وتشير البحوث الى ان هذا الجامع شيد سنة 1652 م الموافق لـ1063 هجريا وهو يعد من أجمل المعالم ويحتل موقعا متميزا داخل المدينة على رصيف المرسى القديم ومن ابرز خصائصه الفنية مئذنته التي يناهز علوها 18 مترا والشبيهة إلى حد كبير بمآذن جوامع المشرق.
و يقول الباحث والمهندس المعماري الهادي بوعيطة في دراسة تحت عنوان: «الجامع الكبير ببنزرت» أن المئذنة تمثل أهم عنصر هندسي مميز للجامع ولا نعرف مآذن أخرى ذات تصميم مثمن الزوايا مشابهة لها في بنزرت أو منطقتها... وإذا كانت عناصر الهندسة في بيت الصلاة قد اعتمدت مراجع هندسية وتزويقية مغربية محلية فإنها قد خالفت ذلك تماما بالنسبة للمئذنة التي هي تمثل إسهاما ثقافيا تركيا لا جدال فيه .
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018