الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 19 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مساجد لها تاريخ .. الجامع الكبير ببنزرت.. احتضن الفرع الزيتوني للتعليم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
رمضان الشروق
مساجد لها تاريخ .. الجامع الكبير ببنزرت.. احتضن الفرع الزيتوني للتعليم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب «الشروق» بنزرت:
يعد الجامع الكبير ببنزرت من ابرز المنارات المعرفية والمدارس الدينية بالجهة حيث درس فيه علماء مشهورون .كما احتضن هذا الجامع المنارة لفترة طويلة الفرع الزيتوني للتعليم بولاية بنزرت.
وأكدت دراسة «مساجد بنزرت عمارة ووظيفة» الصادرة عن جمعية صيانة المدينة ان هذا الجامع شكل معهدا مرموقا فضلا على كونه منبرا لخطبة اسبوعية.
وقد تولى ادارة الفرع الزيتوني به الشيخ مختار الدلالي المدرس الخطيب وذلك في حدود عام 1945 م بعد اصلاح التعليم على يد العلامة الطاهر بن عاشور حيث الحقت الدروس بالفروع. كما كان من بين مدرسيه المقرئ الطاهر الخماسي.
وتشير البحوث الى ان هذا الجامع شيد سنة 1652 م الموافق لـ1063 هجريا وهو يعد من أجمل المعالم ويحتل موقعا متميزا داخل المدينة على رصيف المرسى القديم ومن ابرز خصائصه الفنية مئذنته التي يناهز علوها 18 مترا والشبيهة إلى حد كبير بمآذن جوامع المشرق.
و يقول الباحث والمهندس المعماري الهادي بوعيطة في دراسة تحت عنوان: «الجامع الكبير ببنزرت» أن المئذنة تمثل أهم عنصر هندسي مميز للجامع ولا نعرف مآذن أخرى ذات تصميم مثمن الزوايا مشابهة لها في بنزرت أو منطقتها... وإذا كانت عناصر الهندسة في بيت الصلاة قد اعتمدت مراجع هندسية وتزويقية مغربية محلية فإنها قد خالفت ذلك تماما بالنسبة للمئذنة التي هي تمثل إسهاما ثقافيا تركيا لا جدال فيه .

إيمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء...
المزيد >>
مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. تمتين الصلة بالقرآن
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر الصيام، تلك العلاقة التي يشعر بها كل مسلم في قرارة نفسه مع أول يوم...
المزيد >>
في السيرة النبوية ... رسول الله في شبابه
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الشباب في مكة يلهون ويعبثون، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يعمل ولا يتكاسل؛ يرعى الأغنام طوال النهار،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
رمضان الشروق
مساجد لها تاريخ .. الجامع الكبير ببنزرت.. احتضن الفرع الزيتوني للتعليم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب «الشروق» بنزرت:
يعد الجامع الكبير ببنزرت من ابرز المنارات المعرفية والمدارس الدينية بالجهة حيث درس فيه علماء مشهورون .كما احتضن هذا الجامع المنارة لفترة طويلة الفرع الزيتوني للتعليم بولاية بنزرت.
وأكدت دراسة «مساجد بنزرت عمارة ووظيفة» الصادرة عن جمعية صيانة المدينة ان هذا الجامع شكل معهدا مرموقا فضلا على كونه منبرا لخطبة اسبوعية.
وقد تولى ادارة الفرع الزيتوني به الشيخ مختار الدلالي المدرس الخطيب وذلك في حدود عام 1945 م بعد اصلاح التعليم على يد العلامة الطاهر بن عاشور حيث الحقت الدروس بالفروع. كما كان من بين مدرسيه المقرئ الطاهر الخماسي.
وتشير البحوث الى ان هذا الجامع شيد سنة 1652 م الموافق لـ1063 هجريا وهو يعد من أجمل المعالم ويحتل موقعا متميزا داخل المدينة على رصيف المرسى القديم ومن ابرز خصائصه الفنية مئذنته التي يناهز علوها 18 مترا والشبيهة إلى حد كبير بمآذن جوامع المشرق.
و يقول الباحث والمهندس المعماري الهادي بوعيطة في دراسة تحت عنوان: «الجامع الكبير ببنزرت» أن المئذنة تمثل أهم عنصر هندسي مميز للجامع ولا نعرف مآذن أخرى ذات تصميم مثمن الزوايا مشابهة لها في بنزرت أو منطقتها... وإذا كانت عناصر الهندسة في بيت الصلاة قد اعتمدت مراجع هندسية وتزويقية مغربية محلية فإنها قد خالفت ذلك تماما بالنسبة للمئذنة التي هي تمثل إسهاما ثقافيا تركيا لا جدال فيه .

إيمان عبد الستار
تقرؤون أيضا
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء...
المزيد >>
مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله
المزيد >>
من مقاصد الصيام .. تمتين الصلة بالقرآن
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
ثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر الصيام، تلك العلاقة التي يشعر بها كل مسلم في قرارة نفسه مع أول يوم...
المزيد >>
في السيرة النبوية ... رسول الله في شبابه
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الشباب في مكة يلهون ويعبثون، أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يعمل ولا يتكاسل؛ يرعى الأغنام طوال النهار،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
﻿