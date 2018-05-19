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يوم السبت 19 ماي 2018
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الأخبار السياسية
جمعيات بيئية تعارض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

عبّرت جمعية بيئتي برادس عن معارضتها لمد طريق يعبر غابة رادس سيتسبّب في قطع 6 آلاف شجرة واتلاف أكثر من 20 هكتارا وتدمير منتزه فرحات حشاد، حسب ما أكّده رئيس الجمعية قيس بن يوسف. وقال بن يوسف إنّه تمّ تكوين تنسيقية تضم 17 جمعية ناشطة في المجال لجمع 10 آلاف توقيع للمطالبة بتغيير مسار الطريق.

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الأخبار السياسية
جمعيات بيئية تعارض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

عبّرت جمعية بيئتي برادس عن معارضتها لمد طريق يعبر غابة رادس سيتسبّب في قطع 6 آلاف شجرة واتلاف أكثر من 20 هكتارا وتدمير منتزه فرحات حشاد، حسب ما أكّده رئيس الجمعية قيس بن يوسف. وقال بن يوسف إنّه تمّ تكوين تنسيقية تضم 17 جمعية ناشطة في المجال لجمع 10 آلاف توقيع للمطالبة بتغيير مسار الطريق.

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ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد...
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وزارة الصناعة منفتحة على الصناعيين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني انفتاح الوزارة على الصناعيين والاستعداد...
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وزارة الصحة تحذر
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذرت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، امس الجمعة، من خطر استهلاك الحليب ومشتقاته غير...
المزيد >>
إيقاف لص بالمكنين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير من إلقاء القبض على شخص عمره 16 سنة قاطن بالجهة من أجل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
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