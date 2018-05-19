جمعيات بيئية تعارض

عبّرت جمعية بيئتي برادس عن معارضتها لمد طريق يعبر غابة رادس سيتسبّب في قطع 6 آلاف شجرة واتلاف أكثر من 20 هكتارا وتدمير منتزه فرحات حشاد، حسب ما أكّده رئيس الجمعية قيس بن يوسف. وقال بن يوسف إنّه تمّ تكوين تنسيقية تضم 17 جمعية ناشطة في المجال لجمع 10 آلاف توقيع للمطالبة بتغيير مسار الطريق.