توفير 2400 لتر من الزيت النباتي

وفّرت الإدارة الجهوية للتجارة على مستوى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، التي انطلقت اليوم بمعرض المنستير الدولي، 2400 لتر من الزيت المدعم و1 طن من مادة السكر المدعم وتقع عملية بيع هذه المواد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك.