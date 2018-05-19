تونس وجهة سياحية مثالية من جديد

أعلن رئيس الشركة البريطانية للسياحة «توماس كوك»، ثاني أكبر مجموعة سياحية في العالم، عن ارتفاع عدد الرحلات أسبوعيا إلى تونس، من 3 رحلات بداية 2018، إلى 11 رحلة حاليا، متابعا «هذا كل ما نريده». وأضاف في تصريح لصحيفة انقليزية، «نحن في اتصال وثيق للغاية مع تونس، ولدينا اهتمام كبير بها، فهي أصبحت مجددا وجهة سياحية مثالية، كما كانت»، مثمنا حسن استقبال السياح في تونس.