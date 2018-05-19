أيام زمان.. البشير الرحال والحاج كلوف

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ظهرت شخصية (الحاج كلوف) مع الممثل البشير الرحّال الذي سخّر لها كل ثقافته وموهبته المسرحية ثم كان الموعد مع صالح المهدي فأمحمد الأكحل وصاحب شخصية (الحاج كلوف) الممثل الكبير محمد بن علي في دور (الحطاب) والزهرة فائزة زوجة (الحاج كلوف) وعبد العزيز العرفاوي في دور (مرزوق) الخادم.
هذه السلسلة الاذاعية الناجحة والخالدة حولها المخرج عبد الرزاق الحمامي سنة 1970 الى التلفزيون من خلال سلسلة بالأبيض والأسود بثت مباشرة.
ومعروف أنّ حلقات «الحاج كلوف» قدمت أولا في الاذاعة وقام بالدور الرئيسي فيها الممثل الكبير حمودة معالي. وعندما تقرر الربط بين بعض هذه الحلقات التي كتبها أحمد خير الدين لتتحوّل إلى مسرحية تقدم على خشبة المسرح وقع الاختيار على البشير الرحّال ليتقمّص دور ذلك الشخص الطريف إلى أقصى حد وكان هذا الاختيار موفّقا.
وجمعت السلسلة التلفزية ممثلي الفرقة التمثيلية للاذاعة التونسية: جميلة العرابي والزهرة فائزة وعبد السلام البش والحبيب بلحارث وعبد العزيز العرفاوي... وعزالدين بريكة . وجاءت سلسلة (الحاج كلوف) لتعزز تجربة التمثيل التلفزيوني بعد تجربة (أمي تراكي ناس ملاح) التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مما دفع بمخرجها عبد الرزاق الحمامي الى تحويلها للسينما وكان ذلك سنة 1970 وهي ذات السنة التي تم فيها تقديم (الحاج كلوف) لأول مرة صوتا وصورة الى الجمهور التونسي.
ما لا تعرفه عن البشير الرحال
ولد البشير الرحال بتونس سنة 1901 وزاول دراسته بالمدرسة العرفانية التي كان من معلميها رائد المسرح الكبير الشيخ إبراهيم الأكودي. وبفضل ما بذره في تلاميذه من حب المسرح شغف البشير الرحال بالتمثيل وهو في المدرسة الابتدائية. وقبل الحصول على الشهادة الابتدائية اضطرّ إلى الانقطاع عن التعليم إثر وفاة أبيه ليلج معترك الحياة يبحث عن عمل يرتزق منه ويعول أسرته. فتعلّم أولا صناعة الأحذية ثم انتقل إلى مكتب المحامي محمد الحبيب رجل . اما انطلاقته الحقيقية في ميدان المسرح فكانت على يدي رجل المسرح الكبير جورج أبيض عندما أدمج فرقتي «الآداب» و»الشهامة» في فرقة واحدة باسم «التمثيل العربي» وتولّى إدارتها الفنية إذ أسند إليه دورا مهمّا في مسرحية «البرج الهائل» (تعريب فرح أنطون) في فيفري 1922. فكان النجاح حليفه وبدأ منذ ذلك التاريخ نجمه يصعد إلى أن بلغ القمة.
ظهرت شخصية (الحاج كلوف) مع الممثل البشير الرحّال الذي سخّر لها كل ثقافته وموهبته المسرحية ثم كان الموعد مع صالح المهدي فأمحمد الأكحل وصاحب شخصية (الحاج كلوف) الممثل الكبير محمد بن علي في دور (الحطاب) والزهرة فائزة زوجة (الحاج كلوف) وعبد العزيز العرفاوي في دور (مرزوق) الخادم.
هذه السلسلة الاذاعية الناجحة والخالدة حولها المخرج عبد الرزاق الحمامي سنة 1970 الى التلفزيون من خلال سلسلة بالأبيض والأسود بثت مباشرة.
ومعروف أنّ حلقات «الحاج كلوف» قدمت أولا في الاذاعة وقام بالدور الرئيسي فيها الممثل الكبير حمودة معالي. وعندما تقرر الربط بين بعض هذه الحلقات التي كتبها أحمد خير الدين لتتحوّل إلى مسرحية تقدم على خشبة المسرح وقع الاختيار على البشير الرحّال ليتقمّص دور ذلك الشخص الطريف إلى أقصى حد وكان هذا الاختيار موفّقا.
وجمعت السلسلة التلفزية ممثلي الفرقة التمثيلية للاذاعة التونسية: جميلة العرابي والزهرة فائزة وعبد السلام البش والحبيب بلحارث وعبد العزيز العرفاوي... وعزالدين بريكة . وجاءت سلسلة (الحاج كلوف) لتعزز تجربة التمثيل التلفزيوني بعد تجربة (أمي تراكي ناس ملاح) التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مما دفع بمخرجها عبد الرزاق الحمامي الى تحويلها للسينما وكان ذلك سنة 1970 وهي ذات السنة التي تم فيها تقديم (الحاج كلوف) لأول مرة صوتا وصورة الى الجمهور التونسي.
ما لا تعرفه عن البشير الرحال
ولد البشير الرحال بتونس سنة 1901 وزاول دراسته بالمدرسة العرفانية التي كان من معلميها رائد المسرح الكبير الشيخ إبراهيم الأكودي. وبفضل ما بذره في تلاميذه من حب المسرح شغف البشير الرحال بالتمثيل وهو في المدرسة الابتدائية. وقبل الحصول على الشهادة الابتدائية اضطرّ إلى الانقطاع عن التعليم إثر وفاة أبيه ليلج معترك الحياة يبحث عن عمل يرتزق منه ويعول أسرته. فتعلّم أولا صناعة الأحذية ثم انتقل إلى مكتب المحامي محمد الحبيب رجل . اما انطلاقته الحقيقية في ميدان المسرح فكانت على يدي رجل المسرح الكبير جورج أبيض عندما أدمج فرقتي «الآداب» و»الشهامة» في فرقة واحدة باسم «التمثيل العربي» وتولّى إدارتها الفنية إذ أسند إليه دورا مهمّا في مسرحية «البرج الهائل» (تعريب فرح أنطون) في فيفري 1922. فكان النجاح حليفه وبدأ منذ ذلك التاريخ نجمه يصعد إلى أن بلغ القمة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018