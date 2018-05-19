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يوم السبت 19 ماي 2018
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أيام زمان.. البشير الرحال والحاج كلوف
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رمضان الشروق
أيام زمان.. البشير الرحال والحاج كلوف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ظهرت شخصية (الحاج كلوف) مع الممثل البشير الرحّال الذي سخّر لها كل ثقافته وموهبته المسرحية ثم كان الموعد مع صالح المهدي فأمحمد الأكحل وصاحب شخصية (الحاج كلوف) الممثل الكبير محمد بن علي في دور (الحطاب) والزهرة فائزة زوجة (الحاج كلوف) وعبد العزيز العرفاوي في دور (مرزوق) الخادم.
هذه السلسلة الاذاعية الناجحة والخالدة حولها المخرج عبد الرزاق الحمامي سنة 1970 الى التلفزيون من خلال سلسلة بالأبيض والأسود بثت مباشرة.
ومعروف أنّ حلقات «الحاج كلوف» قدمت أولا في الاذاعة وقام بالدور الرئيسي فيها الممثل الكبير حمودة معالي. وعندما تقرر الربط بين بعض هذه الحلقات التي كتبها أحمد خير الدين لتتحوّل إلى مسرحية تقدم على خشبة المسرح وقع الاختيار على البشير الرحّال ليتقمّص دور ذلك الشخص الطريف إلى أقصى حد وكان هذا الاختيار موفّقا.
وجمعت السلسلة التلفزية ممثلي الفرقة التمثيلية للاذاعة التونسية: جميلة العرابي والزهرة فائزة وعبد السلام البش والحبيب بلحارث وعبد العزيز العرفاوي... وعزالدين بريكة . وجاءت سلسلة (الحاج كلوف) لتعزز تجربة التمثيل التلفزيوني بعد تجربة (أمي تراكي ناس ملاح) التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مما دفع بمخرجها عبد الرزاق الحمامي الى تحويلها للسينما وكان ذلك سنة 1970 وهي ذات السنة التي تم فيها تقديم (الحاج كلوف) لأول مرة صوتا وصورة الى الجمهور التونسي.

ما لا تعرفه عن البشير الرحال
ولد البشير الرحال بتونس سنة 1901 وزاول دراسته بالمدرسة العرفانية التي كان من معلميها رائد المسرح الكبير الشيخ إبراهيم الأكودي. وبفضل ما بذره في تلاميذه من حب المسرح شغف البشير الرحال بالتمثيل وهو في المدرسة الابتدائية. وقبل الحصول على الشهادة الابتدائية اضطرّ إلى الانقطاع عن التعليم إثر وفاة أبيه ليلج معترك الحياة يبحث عن عمل يرتزق منه ويعول أسرته. فتعلّم أولا صناعة الأحذية ثم انتقل إلى مكتب المحامي محمد الحبيب رجل . اما انطلاقته الحقيقية في ميدان المسرح فكانت على يدي رجل المسرح الكبير جورج أبيض عندما أدمج فرقتي «الآداب» و»الشهامة» في فرقة واحدة باسم «التمثيل العربي» وتولّى إدارتها الفنية إذ أسند إليه دورا مهمّا في مسرحية «البرج الهائل» (تعريب فرح أنطون) في فيفري 1922. فكان النجاح حليفه وبدأ منذ ذلك التاريخ نجمه يصعد إلى أن بلغ القمة.

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رمضان الشروق
أيام زمان.. البشير الرحال والحاج كلوف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

ظهرت شخصية (الحاج كلوف) مع الممثل البشير الرحّال الذي سخّر لها كل ثقافته وموهبته المسرحية ثم كان الموعد مع صالح المهدي فأمحمد الأكحل وصاحب شخصية (الحاج كلوف) الممثل الكبير محمد بن علي في دور (الحطاب) والزهرة فائزة زوجة (الحاج كلوف) وعبد العزيز العرفاوي في دور (مرزوق) الخادم.
هذه السلسلة الاذاعية الناجحة والخالدة حولها المخرج عبد الرزاق الحمامي سنة 1970 الى التلفزيون من خلال سلسلة بالأبيض والأسود بثت مباشرة.
ومعروف أنّ حلقات «الحاج كلوف» قدمت أولا في الاذاعة وقام بالدور الرئيسي فيها الممثل الكبير حمودة معالي. وعندما تقرر الربط بين بعض هذه الحلقات التي كتبها أحمد خير الدين لتتحوّل إلى مسرحية تقدم على خشبة المسرح وقع الاختيار على البشير الرحّال ليتقمّص دور ذلك الشخص الطريف إلى أقصى حد وكان هذا الاختيار موفّقا.
وجمعت السلسلة التلفزية ممثلي الفرقة التمثيلية للاذاعة التونسية: جميلة العرابي والزهرة فائزة وعبد السلام البش والحبيب بلحارث وعبد العزيز العرفاوي... وعزالدين بريكة . وجاءت سلسلة (الحاج كلوف) لتعزز تجربة التمثيل التلفزيوني بعد تجربة (أمي تراكي ناس ملاح) التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا مما دفع بمخرجها عبد الرزاق الحمامي الى تحويلها للسينما وكان ذلك سنة 1970 وهي ذات السنة التي تم فيها تقديم (الحاج كلوف) لأول مرة صوتا وصورة الى الجمهور التونسي.

ما لا تعرفه عن البشير الرحال
ولد البشير الرحال بتونس سنة 1901 وزاول دراسته بالمدرسة العرفانية التي كان من معلميها رائد المسرح الكبير الشيخ إبراهيم الأكودي. وبفضل ما بذره في تلاميذه من حب المسرح شغف البشير الرحال بالتمثيل وهو في المدرسة الابتدائية. وقبل الحصول على الشهادة الابتدائية اضطرّ إلى الانقطاع عن التعليم إثر وفاة أبيه ليلج معترك الحياة يبحث عن عمل يرتزق منه ويعول أسرته. فتعلّم أولا صناعة الأحذية ثم انتقل إلى مكتب المحامي محمد الحبيب رجل . اما انطلاقته الحقيقية في ميدان المسرح فكانت على يدي رجل المسرح الكبير جورج أبيض عندما أدمج فرقتي «الآداب» و»الشهامة» في فرقة واحدة باسم «التمثيل العربي» وتولّى إدارتها الفنية إذ أسند إليه دورا مهمّا في مسرحية «البرج الهائل» (تعريب فرح أنطون) في فيفري 1922. فكان النجاح حليفه وبدأ منذ ذلك التاريخ نجمه يصعد إلى أن بلغ القمة.

اعداد الهادي الجويني
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