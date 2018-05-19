إيقاف لص بالمكنين

تمكنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير من إلقاء القبض على شخص عمره 16 سنة قاطن بالجهة من أجل السّرقة من داخل محلّ مسكون.وبالتحرّي معه اعترف باقترافه لعمليّة السّرقة المذكورة من أحد المنازل بجهة المكنين وتعمّده إخفاء المسروق المتمثل في آلات كهرومنزليّة، ومكيّف هوائي ومعدّات صيد بمنزل مهجور بالجهة والذي تمّ حجزه وإرجاعه لصاحبه.