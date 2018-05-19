وزارة الصحة تحذر

حذرت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، امس الجمعة، من خطر استهلاك الحليب ومشتقاته غير المعقمة التي تنتقل عبرها عدة أمراض مثل السل البقري والحمى المالطية المسببين لمضاعفات صحية خطيرة. وشددت في بلاغ لها على ضرورة استهلاك منتوجات الحليب ومشتقاته المعقمة والمعلبة المتوفرة في الأسواق مثل اللبن والرايب والجبن خاصة وأن هذه المواد يتزايد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.