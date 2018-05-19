وزارة الصناعة منفتحة على الصناعيين

اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني انفتاح الوزارة على الصناعيين والاستعداد لمساعدتهم ومرافقتهم في مساعيهم للنهوض بالصناعة في تونس. وجاءت تاكيدات الفرياني، في اطار لقاء جمعه، مع مدير عام شركة بطاريات « أسد » سهيل القلال، والذي تخوض شركته مفاوضات توسعة عبر إبرام شراكة مع المجموعة الصناعية الأوروبية «مونبات»، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة .