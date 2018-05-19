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يوم السبت 19 ماي 2018
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ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟
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الأخبار السياسية
ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.

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الأخبار السياسية
ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.

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ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد...
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وزارة الصناعة منفتحة على الصناعيين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني انفتاح الوزارة على الصناعيين والاستعداد...
المزيد >>
وزارة الصحة تحذر
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذرت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، امس الجمعة، من خطر استهلاك الحليب ومشتقاته غير...
المزيد >>
إيقاف لص بالمكنين
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير من إلقاء القبض على شخص عمره 16 سنة قاطن بالجهة من أجل...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
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