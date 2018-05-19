ماذا في لقاء السبسي بالزبيدي ؟

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.