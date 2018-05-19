رمضـــان... والأسعــار

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في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء والمضاربين والمحتكرين .... في بلدان اخرى اختارالمستهلكون سلاح المقاطعة، مقاطعة السلع التي ارتفع سعرها فاضطرت الحكومات الى التدخل لكن في تونس لازلنا بعيدين عن استعمال هذا السلاح الرادع والخطير.
الحكومة الى حد الان لاتزال عاجزة عن التحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني والذي هدد قوت التونسيين ... الكل صار يعلم ان المحتكرين والمضاربين والمهربين صاروا اكثر قوة وأكثر تحكما في اليات السوق.
منظمة الدفاع عن المستهلك لاتزال مقصرة في واجبها وفي تحركاتها ولاتزال مبادراتها محتشمة في حين كان بامكانها دفع المستهلكين وتحريضهم على المقاطعة.
والحكومة اليوم مطالبة بان تكون اكثر جدية في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي سجلت المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورا كبيرا فاق كل التوقعات.
ازمة الأسعار في تونس ازمة طالت اكثر من اللازم وعجزت كل الحكومات عن حلها، لا احد اليوم قادر على الوقوف في وجه المحتكرين والوسطاء.
على الحكومة ان تتحرك لإنقاذ المقدرة الشرائية لكل المستهلكين والتصدي للمضاربين والمحتكرين الذين ازداد نفوذهم خلال السنوات الاخيرة وفاق كل الحدود.
ليس للحكومة مبررات وأسباب تجعلها عاجزة عن التدخل وتعديل السوق والتحكم في الأسعار ومن غير المعقول ان تعجز الحكومة عن توفير مراقبين في كل الاسواق.
ارتفاع الأسعار في النهاية هو مسؤولية الحكومة وحدها ولكن من الضروري المرور الى سلاح المقاطعة بسرعة قصوى فليس امام المستهلك اليوم الا هذا السلاح والا فان ًالازمة ستتواصل وتستمر المعاناة.
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء والمضاربين والمحتكرين .... في بلدان اخرى اختارالمستهلكون سلاح المقاطعة، مقاطعة السلع التي ارتفع سعرها فاضطرت الحكومات الى التدخل لكن في تونس لازلنا بعيدين عن استعمال هذا السلاح الرادع والخطير.
الحكومة الى حد الان لاتزال عاجزة عن التحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني والذي هدد قوت التونسيين ... الكل صار يعلم ان المحتكرين والمضاربين والمهربين صاروا اكثر قوة وأكثر تحكما في اليات السوق.
منظمة الدفاع عن المستهلك لاتزال مقصرة في واجبها وفي تحركاتها ولاتزال مبادراتها محتشمة في حين كان بامكانها دفع المستهلكين وتحريضهم على المقاطعة.
والحكومة اليوم مطالبة بان تكون اكثر جدية في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي سجلت المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورا كبيرا فاق كل التوقعات.
ازمة الأسعار في تونس ازمة طالت اكثر من اللازم وعجزت كل الحكومات عن حلها، لا احد اليوم قادر على الوقوف في وجه المحتكرين والوسطاء.
على الحكومة ان تتحرك لإنقاذ المقدرة الشرائية لكل المستهلكين والتصدي للمضاربين والمحتكرين الذين ازداد نفوذهم خلال السنوات الاخيرة وفاق كل الحدود.
ليس للحكومة مبررات وأسباب تجعلها عاجزة عن التدخل وتعديل السوق والتحكم في الأسعار ومن غير المعقول ان تعجز الحكومة عن توفير مراقبين في كل الاسواق.
ارتفاع الأسعار في النهاية هو مسؤولية الحكومة وحدها ولكن من الضروري المرور الى سلاح المقاطعة بسرعة قصوى فليس امام المستهلك اليوم الا هذا السلاح والا فان ًالازمة ستتواصل وتستمر المعاناة.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018