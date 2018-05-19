حراس المدينة.. سيدي منصور الادريسي المغربي .. الشيخ العالـم والورع

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تونس – الشروق
تتواجد بمدينة قفصة 35 زاوية لأولياء الله الصالحين والتي تنتشر متقاربة في الأحياء السكنية إلى جانب عدد من مساجد الصلاة في دلالة على المدّ الإسلامي إلى جانب كثرة علماء الدين وشيوخ الدعوة والفقه بالجهة ممّن أشعّوا جهويا ووطنيا خصوصا. ومن بين هذه الزاويا المعروفة المقصد زاوية وجامع سيدي منصور المنتصبة بحي الدوالي على مشارف واحات قفصة ووادي بياش أو ما يعرف بوادي الذهب في علاقة بمياهه ورماله التي صدرها المستعمر الفرنسي لتصنيع أرقى أنواع الأواني البلورية.
وتتداول «الحكاوي» الشعبية المتوارثة بأن سيدي منصور ينتسب إلى «الأدارسة» وقدم لتونس من الساقية الحمراء وهو أصيل مدينة فاس المغربية في القرن الخامس عشر ميلادي وتوفي سنة 850 هجري. وطاب به المقام بمدينة قفصة وعرف بورعه وعلمه الديني الواسع وجالسه وتتلمذ على يديه العديد من أتباعه ومريديه وتوزّع أولاد سيدي منصور «الدالي» للعيش بسيدي بوزيد وقفصة وبعض مدن الكاف والساحل التونسي. ودفن سيدي منصور بزاويته بقفصة وحذوه ابنه وحفيده..
تونس – الشروق
تتواجد بمدينة قفصة 35 زاوية لأولياء الله الصالحين والتي تنتشر متقاربة في الأحياء السكنية إلى جانب عدد من مساجد الصلاة في دلالة على المدّ الإسلامي إلى جانب كثرة علماء الدين وشيوخ الدعوة والفقه بالجهة ممّن أشعّوا جهويا ووطنيا خصوصا. ومن بين هذه الزاويا المعروفة المقصد زاوية وجامع سيدي منصور المنتصبة بحي الدوالي على مشارف واحات قفصة ووادي بياش أو ما يعرف بوادي الذهب في علاقة بمياهه ورماله التي صدرها المستعمر الفرنسي لتصنيع أرقى أنواع الأواني البلورية.
وتتداول «الحكاوي» الشعبية المتوارثة بأن سيدي منصور ينتسب إلى «الأدارسة» وقدم لتونس من الساقية الحمراء وهو أصيل مدينة فاس المغربية في القرن الخامس عشر ميلادي وتوفي سنة 850 هجري. وطاب به المقام بمدينة قفصة وعرف بورعه وعلمه الديني الواسع وجالسه وتتلمذ على يديه العديد من أتباعه ومريديه وتوزّع أولاد سيدي منصور «الدالي» للعيش بسيدي بوزيد وقفصة وبعض مدن الكاف والساحل التونسي. ودفن سيدي منصور بزاويته بقفصة وحذوه ابنه وحفيده..
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018