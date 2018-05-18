الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!

تفصل عشاق الساحرة المستديرة 28 يوما فقط عن انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية.

ويتطابق عدد الأيام المتبقية لانطلاق مونديال 2018، مع عدد البطاقات الحمراء في مونديال ألمانيا 2006، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ومن أشهر من تلقى البطاقة الحمراء، هو النجم الفرنسي الجزائري السابق زين الدين زيدان بسبب "نطحته" الشهيرة، برأسه في صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأدزوري بركلات الترجيح (5-3).

28 يوماً على🚀 الإنطلاق! 🇷🇺🏆

الرقم القياسي لعدد البطاقات🔴 الحمراء في تاريخ النهائيات كان في نسخة عام 2006، حيث تم إشهار 28 بطاقة، ربما كانت هذه أشهرها 😑 👇👇

معلومة اليوم 📽️⬇️https://t.co/ynhSVhVxCp pic.twitter.com/qrZuBIRcb0 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) 17 mai 2018

وافتتح زيدان التسجيل في تلك المباراة التي أصبحت الأخيرة له مع منتخب الديوك، التسجيل بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة، من ضربة جزاء نفذها ببراعة على طريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، وأدرك غريمه ماركو ماتيرازي، بالذات، التعادل عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.