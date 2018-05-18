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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
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الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018 | 21:52

تفصل عشاق الساحرة المستديرة 28 يوما فقط عن انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية.

ويتطابق عدد الأيام المتبقية لانطلاق مونديال 2018، مع عدد البطاقات الحمراء في مونديال ألمانيا 2006، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ومن أشهر من تلقى البطاقة الحمراء، هو النجم الفرنسي الجزائري السابق زين الدين زيدان بسبب "نطحته" الشهيرة، برأسه في صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأدزوري بركلات الترجيح (5-3).

وافتتح زيدان التسجيل في تلك المباراة التي أصبحت الأخيرة له مع منتخب الديوك، التسجيل بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة، من ضربة جزاء نفذها ببراعة على طريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، وأدرك غريمه ماركو ماتيرازي، بالذات، التعادل عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

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الأولى
الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018 | 21:52

تفصل عشاق الساحرة المستديرة 28 يوما فقط عن انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية.

ويتطابق عدد الأيام المتبقية لانطلاق مونديال 2018، مع عدد البطاقات الحمراء في مونديال ألمانيا 2006، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ومن أشهر من تلقى البطاقة الحمراء، هو النجم الفرنسي الجزائري السابق زين الدين زيدان بسبب "نطحته" الشهيرة، برأسه في صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأدزوري بركلات الترجيح (5-3).

وافتتح زيدان التسجيل في تلك المباراة التي أصبحت الأخيرة له مع منتخب الديوك، التسجيل بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة، من ضربة جزاء نفذها ببراعة على طريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، وأدرك غريمه ماركو ماتيرازي، بالذات، التعادل عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

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