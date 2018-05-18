الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!

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تفصل عشاق الساحرة المستديرة 28 يوما فقط عن انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية.
ويتطابق عدد الأيام المتبقية لانطلاق مونديال 2018، مع عدد البطاقات الحمراء في مونديال ألمانيا 2006، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات كأس العالم.
ومن أشهر من تلقى البطاقة الحمراء، هو النجم الفرنسي الجزائري السابق زين الدين زيدان بسبب "نطحته" الشهيرة، برأسه في صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأدزوري بركلات الترجيح (5-3).
28 يوماً على🚀 الإنطلاق! 🇷🇺🏆— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) 17 mai 2018
الرقم القياسي لعدد البطاقات🔴 الحمراء في تاريخ النهائيات كان في نسخة عام 2006، حيث تم إشهار 28 بطاقة، ربما كانت هذه أشهرها 😑 👇👇
معلومة اليوم 📽️⬇️https://t.co/ynhSVhVxCp pic.twitter.com/qrZuBIRcb0
وافتتح زيدان التسجيل في تلك المباراة التي أصبحت الأخيرة له مع منتخب الديوك، التسجيل بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة، من ضربة جزاء نفذها ببراعة على طريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، وأدرك غريمه ماركو ماتيرازي، بالذات، التعادل عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
تفصل عشاق الساحرة المستديرة 28 يوما فقط عن انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بمواجهة منتخبي روسيا والسعودية.
ويتطابق عدد الأيام المتبقية لانطلاق مونديال 2018، مع عدد البطاقات الحمراء في مونديال ألمانيا 2006، وهو رقم قياسي في تاريخ نهائيات كأس العالم.
ومن أشهر من تلقى البطاقة الحمراء، هو النجم الفرنسي الجزائري السابق زين الدين زيدان بسبب "نطحته" الشهيرة، برأسه في صدر المدافع الإيطالي ماركو ماتيرازي، في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأدزوري بركلات الترجيح (5-3).
28 يوماً على🚀 الإنطلاق! 🇷🇺🏆— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) 17 mai 2018
الرقم القياسي لعدد البطاقات🔴 الحمراء في تاريخ النهائيات كان في نسخة عام 2006، حيث تم إشهار 28 بطاقة، ربما كانت هذه أشهرها 😑 👇👇
معلومة اليوم 📽️⬇️https://t.co/ynhSVhVxCp pic.twitter.com/qrZuBIRcb0
وافتتح زيدان التسجيل في تلك المباراة التي أصبحت الأخيرة له مع منتخب الديوك، التسجيل بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة السابعة، من ضربة جزاء نفذها ببراعة على طريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، وأدرك غريمه ماركو ماتيرازي، بالذات، التعادل عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-