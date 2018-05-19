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يوم السبت 19 ماي 2018
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معالم تونسية.. قلعة قليبية أكبر قلعة عسكرية على ارتفاع 100 متر
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رمضان الشروق
معالم تونسية.. قلعة قليبية أكبر قلعة عسكرية على ارتفاع 100 متر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:
تعرف مدينة قليبية بالحصن أو القلعة التي تقع على ربوة يقارب ارتفاعها 100مترا وتمتد على مساحة هكتارا ونصف وتشرف القلعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويسمح موقعها المتميز بمراقبة الميناء والمدينة والبحر والقلعة يحيط بها سور ترتفع جدرانه بعلو 10امتار وسمكه 150صم تتخلله فتحات في جزئه العلوي وتنتصب في أعلاه 6ابراج مراقبة مربعة الشكل والحصن مبني بقوالب من حجارة كبيرة الحجم تم جلبها من مقاطع الحجارة بمغاور الهوارية وتم ترميمها في العهد العثماني وبعد الاستقلال.
وللقلعة بابان الاول رئيسي شرقي يفضي إلى ممر مفتوح ومنه إلى بهو الحصن وهو عبارة عن سقيفة جهزت بمقاعد مثل الدكانة. اما الباب الثاني فهو غربي متصل بدهليز تم اعتماده كباب سري يسهل تنقلات الجنود لان القلعة عسكرية بالأساس والبابان يفضيان الى ساحة القلعة المربعة تقريبا وتحتوي على عديد المعالم والمباني التي انهار أغلبها منها حوض تجميع مياه الأمطار كما يوجد سجن القلعة الذي يحتوي على 5غرف يتم النزول إليها بالمدارج وتعلوه قاعة الاجتماعات كما توجد منارة لارشاد السفن

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رمضان الشروق
معالم تونسية.. قلعة قليبية أكبر قلعة عسكرية على ارتفاع 100 متر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:
تعرف مدينة قليبية بالحصن أو القلعة التي تقع على ربوة يقارب ارتفاعها 100مترا وتمتد على مساحة هكتارا ونصف وتشرف القلعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويسمح موقعها المتميز بمراقبة الميناء والمدينة والبحر والقلعة يحيط بها سور ترتفع جدرانه بعلو 10امتار وسمكه 150صم تتخلله فتحات في جزئه العلوي وتنتصب في أعلاه 6ابراج مراقبة مربعة الشكل والحصن مبني بقوالب من حجارة كبيرة الحجم تم جلبها من مقاطع الحجارة بمغاور الهوارية وتم ترميمها في العهد العثماني وبعد الاستقلال.
وللقلعة بابان الاول رئيسي شرقي يفضي إلى ممر مفتوح ومنه إلى بهو الحصن وهو عبارة عن سقيفة جهزت بمقاعد مثل الدكانة. اما الباب الثاني فهو غربي متصل بدهليز تم اعتماده كباب سري يسهل تنقلات الجنود لان القلعة عسكرية بالأساس والبابان يفضيان الى ساحة القلعة المربعة تقريبا وتحتوي على عديد المعالم والمباني التي انهار أغلبها منها حوض تجميع مياه الأمطار كما يوجد سجن القلعة الذي يحتوي على 5غرف يتم النزول إليها بالمدارج وتعلوه قاعة الاجتماعات كما توجد منارة لارشاد السفن

خالد الهرقام
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مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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