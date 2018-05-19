معالم تونسية.. قلعة قليبية أكبر قلعة عسكرية على ارتفاع 100 متر

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مكتب نابل «الشروق»:
تعرف مدينة قليبية بالحصن أو القلعة التي تقع على ربوة يقارب ارتفاعها 100مترا وتمتد على مساحة هكتارا ونصف وتشرف القلعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويسمح موقعها المتميز بمراقبة الميناء والمدينة والبحر والقلعة يحيط بها سور ترتفع جدرانه بعلو 10امتار وسمكه 150صم تتخلله فتحات في جزئه العلوي وتنتصب في أعلاه 6ابراج مراقبة مربعة الشكل والحصن مبني بقوالب من حجارة كبيرة الحجم تم جلبها من مقاطع الحجارة بمغاور الهوارية وتم ترميمها في العهد العثماني وبعد الاستقلال.
وللقلعة بابان الاول رئيسي شرقي يفضي إلى ممر مفتوح ومنه إلى بهو الحصن وهو عبارة عن سقيفة جهزت بمقاعد مثل الدكانة. اما الباب الثاني فهو غربي متصل بدهليز تم اعتماده كباب سري يسهل تنقلات الجنود لان القلعة عسكرية بالأساس والبابان يفضيان الى ساحة القلعة المربعة تقريبا وتحتوي على عديد المعالم والمباني التي انهار أغلبها منها حوض تجميع مياه الأمطار كما يوجد سجن القلعة الذي يحتوي على 5غرف يتم النزول إليها بالمدارج وتعلوه قاعة الاجتماعات كما توجد منارة لارشاد السفن
مكتب نابل «الشروق»:
تعرف مدينة قليبية بالحصن أو القلعة التي تقع على ربوة يقارب ارتفاعها 100مترا وتمتد على مساحة هكتارا ونصف وتشرف القلعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويسمح موقعها المتميز بمراقبة الميناء والمدينة والبحر والقلعة يحيط بها سور ترتفع جدرانه بعلو 10امتار وسمكه 150صم تتخلله فتحات في جزئه العلوي وتنتصب في أعلاه 6ابراج مراقبة مربعة الشكل والحصن مبني بقوالب من حجارة كبيرة الحجم تم جلبها من مقاطع الحجارة بمغاور الهوارية وتم ترميمها في العهد العثماني وبعد الاستقلال.
وللقلعة بابان الاول رئيسي شرقي يفضي إلى ممر مفتوح ومنه إلى بهو الحصن وهو عبارة عن سقيفة جهزت بمقاعد مثل الدكانة. اما الباب الثاني فهو غربي متصل بدهليز تم اعتماده كباب سري يسهل تنقلات الجنود لان القلعة عسكرية بالأساس والبابان يفضيان الى ساحة القلعة المربعة تقريبا وتحتوي على عديد المعالم والمباني التي انهار أغلبها منها حوض تجميع مياه الأمطار كما يوجد سجن القلعة الذي يحتوي على 5غرف يتم النزول إليها بالمدارج وتعلوه قاعة الاجتماعات كما توجد منارة لارشاد السفن
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018