مدينة وتاريخ .. القصر.. واحة شامخة.. والفوارة رمز أصيل

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مكتب قفصة «الشروق»:
تعد مدينة القصر من بين اقدم المدن بالجهة ولها موقع جغرافي متميز وخزان ماء منذ عقود طويلة وهي معروفة بالفوارة والواحات القديمة التي لا تزال شامخة الى هذا اليوم واسم المدينة مرتبط بقصور قفصة المتواجدة بالجهة وخير دليل تسمية احد الاحياء بباب السور وهذه التسمية مرتبطة بان المدينة كانت قصرا
وحسب العطيات المتوفرة فان الحديث انطلق عن هذه المدينة منذ حوالي سنة1060اذ تحولت الى مكان يطيب فيه العيش بتوافد عديد الاولياء الصالحين من بلاد المغرب العربي وما يميزها وجود عرشين العكارمة والقصاري كما ان المدينة لها علاقة وطيدة وتاريخية باكتشاف الفسفاط حيث شيد المستعمر اول حي عصري وهو الحي العمالي حاليا كما كانت القصر تتمتع بنظام بلدي منذ سنة 1898وتم تزويدها بالتيار الكهربائي في سنة 1947واحدثت بها اول مدرسة ابتدائية في 1913وبوجود محطة للقطارات ونزل اصبحت المدينة تشهد حركية اقتصادية كبرى وعرفت بعث اول جمعية مسرحية تحت اسم زهرة المسارح (1937)واول فوج للكشافة التونسية 1945وجمعية رياضية 1947وتكوين اول نقابة للسكك الحديدية 1946انضمت الى الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت المدينة مشهورة بالمبادلات التجارية مع القطر الجزائري.
مقاومة المستعمر
ومدينة القصر عبر التاريخ معروفة ايضا بمقاومة المستعمر وبانطلاق شرارة المقاومة بقيادة احمد التليلي ولزهر شريط وعبد العزيز العكرمي والشيخ العربي ومنصور التليجاني ومنهم من تحول الى فلسطين وشارك في المقاومة وبالتالي تعد مدينة القصر من اعرق مدن الجهة بتاريخها الحافل وقد كانت سباقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفلاحية والثقافية والرياضية وايضا في مقاومة المستعمر ومهم جدا الاشارة ان مدينة القصر الان تتميز بتنوع العروش التي تعيش فيها وتعايشها في اطار مدني راق ويحسب لها انه يطيب فيها العيش كما تتميز بكثرة مقامات اولياء الله الصالحين.
مكتب قفصة «الشروق»:
تعد مدينة القصر من بين اقدم المدن بالجهة ولها موقع جغرافي متميز وخزان ماء منذ عقود طويلة وهي معروفة بالفوارة والواحات القديمة التي لا تزال شامخة الى هذا اليوم واسم المدينة مرتبط بقصور قفصة المتواجدة بالجهة وخير دليل تسمية احد الاحياء بباب السور وهذه التسمية مرتبطة بان المدينة كانت قصرا
وحسب العطيات المتوفرة فان الحديث انطلق عن هذه المدينة منذ حوالي سنة1060اذ تحولت الى مكان يطيب فيه العيش بتوافد عديد الاولياء الصالحين من بلاد المغرب العربي وما يميزها وجود عرشين العكارمة والقصاري كما ان المدينة لها علاقة وطيدة وتاريخية باكتشاف الفسفاط حيث شيد المستعمر اول حي عصري وهو الحي العمالي حاليا كما كانت القصر تتمتع بنظام بلدي منذ سنة 1898وتم تزويدها بالتيار الكهربائي في سنة 1947واحدثت بها اول مدرسة ابتدائية في 1913وبوجود محطة للقطارات ونزل اصبحت المدينة تشهد حركية اقتصادية كبرى وعرفت بعث اول جمعية مسرحية تحت اسم زهرة المسارح (1937)واول فوج للكشافة التونسية 1945وجمعية رياضية 1947وتكوين اول نقابة للسكك الحديدية 1946انضمت الى الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت المدينة مشهورة بالمبادلات التجارية مع القطر الجزائري.
مقاومة المستعمر
ومدينة القصر عبر التاريخ معروفة ايضا بمقاومة المستعمر وبانطلاق شرارة المقاومة بقيادة احمد التليلي ولزهر شريط وعبد العزيز العكرمي والشيخ العربي ومنصور التليجاني ومنهم من تحول الى فلسطين وشارك في المقاومة وبالتالي تعد مدينة القصر من اعرق مدن الجهة بتاريخها الحافل وقد كانت سباقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفلاحية والثقافية والرياضية وايضا في مقاومة المستعمر ومهم جدا الاشارة ان مدينة القصر الان تتميز بتنوع العروش التي تعيش فيها وتعايشها في اطار مدني راق ويحسب لها انه يطيب فيها العيش كما تتميز بكثرة مقامات اولياء الله الصالحين.
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018