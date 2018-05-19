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يوم السبت 19 ماي 2018
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مدينة وتاريخ .. القصر.. واحة شامخة.. والفوارة رمز أصيل
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رمضان الشروق
مدينة وتاريخ .. القصر.. واحة شامخة.. والفوارة رمز أصيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
تعد مدينة القصر من بين اقدم المدن بالجهة ولها موقع جغرافي متميز وخزان ماء منذ عقود طويلة وهي معروفة بالفوارة والواحات القديمة التي لا تزال شامخة الى هذا اليوم واسم المدينة مرتبط بقصور قفصة المتواجدة بالجهة وخير دليل تسمية احد الاحياء بباب السور وهذه التسمية مرتبطة بان المدينة كانت قصرا
وحسب العطيات المتوفرة فان الحديث انطلق عن هذه المدينة منذ حوالي سنة1060اذ تحولت الى مكان يطيب فيه العيش بتوافد عديد الاولياء الصالحين من بلاد المغرب العربي وما يميزها وجود عرشين العكارمة والقصاري كما ان المدينة لها علاقة وطيدة وتاريخية باكتشاف الفسفاط حيث شيد المستعمر اول حي عصري وهو الحي العمالي حاليا كما كانت القصر تتمتع بنظام بلدي منذ سنة 1898وتم تزويدها بالتيار الكهربائي في سنة 1947واحدثت بها اول مدرسة ابتدائية في 1913وبوجود محطة للقطارات ونزل اصبحت المدينة تشهد حركية اقتصادية كبرى وعرفت بعث اول جمعية مسرحية تحت اسم زهرة المسارح (1937)واول فوج للكشافة التونسية 1945وجمعية رياضية 1947وتكوين اول نقابة للسكك الحديدية 1946انضمت الى الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت المدينة مشهورة بالمبادلات التجارية مع القطر الجزائري.
مقاومة المستعمر
ومدينة القصر عبر التاريخ معروفة ايضا بمقاومة المستعمر وبانطلاق شرارة المقاومة بقيادة احمد التليلي ولزهر شريط وعبد العزيز العكرمي والشيخ العربي ومنصور التليجاني ومنهم من تحول الى فلسطين وشارك في المقاومة وبالتالي تعد مدينة القصر من اعرق مدن الجهة بتاريخها الحافل وقد كانت سباقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفلاحية والثقافية والرياضية وايضا في مقاومة المستعمر ومهم جدا الاشارة ان مدينة القصر الان تتميز بتنوع العروش التي تعيش فيها وتعايشها في اطار مدني راق ويحسب لها انه يطيب فيها العيش كما تتميز بكثرة مقامات اولياء الله الصالحين.

عبد الملك زعلاني
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رمضان الشروق
مدينة وتاريخ .. القصر.. واحة شامخة.. والفوارة رمز أصيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
تعد مدينة القصر من بين اقدم المدن بالجهة ولها موقع جغرافي متميز وخزان ماء منذ عقود طويلة وهي معروفة بالفوارة والواحات القديمة التي لا تزال شامخة الى هذا اليوم واسم المدينة مرتبط بقصور قفصة المتواجدة بالجهة وخير دليل تسمية احد الاحياء بباب السور وهذه التسمية مرتبطة بان المدينة كانت قصرا
وحسب العطيات المتوفرة فان الحديث انطلق عن هذه المدينة منذ حوالي سنة1060اذ تحولت الى مكان يطيب فيه العيش بتوافد عديد الاولياء الصالحين من بلاد المغرب العربي وما يميزها وجود عرشين العكارمة والقصاري كما ان المدينة لها علاقة وطيدة وتاريخية باكتشاف الفسفاط حيث شيد المستعمر اول حي عصري وهو الحي العمالي حاليا كما كانت القصر تتمتع بنظام بلدي منذ سنة 1898وتم تزويدها بالتيار الكهربائي في سنة 1947واحدثت بها اول مدرسة ابتدائية في 1913وبوجود محطة للقطارات ونزل اصبحت المدينة تشهد حركية اقتصادية كبرى وعرفت بعث اول جمعية مسرحية تحت اسم زهرة المسارح (1937)واول فوج للكشافة التونسية 1945وجمعية رياضية 1947وتكوين اول نقابة للسكك الحديدية 1946انضمت الى الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت المدينة مشهورة بالمبادلات التجارية مع القطر الجزائري.
مقاومة المستعمر
ومدينة القصر عبر التاريخ معروفة ايضا بمقاومة المستعمر وبانطلاق شرارة المقاومة بقيادة احمد التليلي ولزهر شريط وعبد العزيز العكرمي والشيخ العربي ومنصور التليجاني ومنهم من تحول الى فلسطين وشارك في المقاومة وبالتالي تعد مدينة القصر من اعرق مدن الجهة بتاريخها الحافل وقد كانت سباقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفلاحية والثقافية والرياضية وايضا في مقاومة المستعمر ومهم جدا الاشارة ان مدينة القصر الان تتميز بتنوع العروش التي تعيش فيها وتعايشها في اطار مدني راق ويحسب لها انه يطيب فيها العيش كما تتميز بكثرة مقامات اولياء الله الصالحين.

عبد الملك زعلاني
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في السيرة النبوية ... رسول الله في شبابه
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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