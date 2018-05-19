من أعلام التنوير والاصلاح.. عبدالرزاق كرباكة

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بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.
« في دكّان ضيّق من زقاق المدرسة السليمانية كانت تجتمع نخبة الكتّاب والشعراء من الشباب الزيتوني والمدرسي ضمن هيئة الجامعة الزيتونية وكنت كثير التردّد على هذا الدكّان كان يختلف إليه أيضا السيد عبدالرزاق كرباكة فيشتبك في مجادلة أدبية مع السيد محمد الحبيب أو السيد زين العابدين السنوسي أو السيد أحمد الدرعي أو السيد الطاهر الحداد او السيد احمد توفيق المدني ويعتز كل واحد برأيه ويصر كرباكة على رأيه «.
هذا ما جاء في تأبين عثمان الكعّاك لصديقه عبدالرزاق كرباكة الذي كان من نخبة الشعراء والصحفيين أوٌل القرن العشرين وهو من مواليد مدينة تونس في 1901 من أصول أندلسية كانت عائلته تحترف صناعة الشاشية درس في الكتّاب وفي المدرسة العرفانية وتكفّل الشيخ محمد مناشو بتكوينه ثم ألتحق بجامع الزيتونة وحصل على شهادة التطويع .
كان عبدالرزاق كرباكة من المجددين في الشعر التونسي كتب القصة وكتب الشعر الشعبي والأغاني من أشهرها يامكتوب التي لحنها وغناها صديقه الهادي الجويني كما كان من أبرز شعراء تحت السور ونشر معظم أنتاجه الأدبي الغزير في مجلٌة الثريا التي خصٌصت له عددا خاصا بعد وفاته بمناسبة أربعينيته التي كانت حدثا ثقافيا هز الأوساط الأدبية بعد وفاته المفاجئة على أثر سكتة قلبية في 13 مارس 1945 .
كان عبدالرزاق كرباكة مدافعا شرسا عن آستقلال تونس ملتزما بالقضية الوطنية كما كان من المولعين بالموسيقى والمسرح وكان عضوا في جمعيتي الرشيدية والخلدونية وقد رثاه عبدالرحمان الكعاك الذي كان رئيسا الخلدونية كما أقيمت له مواكب التأبين في أكثر من مدينة تونسية وكان من المدافعين عن أفكار الطاهر الحداد التقدمية فيما يتعلٌق بالمرأة والحجاب .
بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.
« في دكّان ضيّق من زقاق المدرسة السليمانية كانت تجتمع نخبة الكتّاب والشعراء من الشباب الزيتوني والمدرسي ضمن هيئة الجامعة الزيتونية وكنت كثير التردّد على هذا الدكّان كان يختلف إليه أيضا السيد عبدالرزاق كرباكة فيشتبك في مجادلة أدبية مع السيد محمد الحبيب أو السيد زين العابدين السنوسي أو السيد أحمد الدرعي أو السيد الطاهر الحداد او السيد احمد توفيق المدني ويعتز كل واحد برأيه ويصر كرباكة على رأيه «.
هذا ما جاء في تأبين عثمان الكعّاك لصديقه عبدالرزاق كرباكة الذي كان من نخبة الشعراء والصحفيين أوٌل القرن العشرين وهو من مواليد مدينة تونس في 1901 من أصول أندلسية كانت عائلته تحترف صناعة الشاشية درس في الكتّاب وفي المدرسة العرفانية وتكفّل الشيخ محمد مناشو بتكوينه ثم ألتحق بجامع الزيتونة وحصل على شهادة التطويع .
كان عبدالرزاق كرباكة من المجددين في الشعر التونسي كتب القصة وكتب الشعر الشعبي والأغاني من أشهرها يامكتوب التي لحنها وغناها صديقه الهادي الجويني كما كان من أبرز شعراء تحت السور ونشر معظم أنتاجه الأدبي الغزير في مجلٌة الثريا التي خصٌصت له عددا خاصا بعد وفاته بمناسبة أربعينيته التي كانت حدثا ثقافيا هز الأوساط الأدبية بعد وفاته المفاجئة على أثر سكتة قلبية في 13 مارس 1945 .
كان عبدالرزاق كرباكة مدافعا شرسا عن آستقلال تونس ملتزما بالقضية الوطنية كما كان من المولعين بالموسيقى والمسرح وكان عضوا في جمعيتي الرشيدية والخلدونية وقد رثاه عبدالرحمان الكعاك الذي كان رئيسا الخلدونية كما أقيمت له مواكب التأبين في أكثر من مدينة تونسية وكان من المدافعين عن أفكار الطاهر الحداد التقدمية فيما يتعلٌق بالمرأة والحجاب .
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018