من أعلام التنوير والاصلاح.. عبدالرزاق كرباكة

بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.

« في دكّان ضيّق من زقاق المدرسة السليمانية كانت تجتمع نخبة الكتّاب والشعراء من الشباب الزيتوني والمدرسي ضمن هيئة الجامعة الزيتونية وكنت كثير التردّد على هذا الدكّان كان يختلف إليه أيضا السيد عبدالرزاق كرباكة فيشتبك في مجادلة أدبية مع السيد محمد الحبيب أو السيد زين العابدين السنوسي أو السيد أحمد الدرعي أو السيد الطاهر الحداد او السيد احمد توفيق المدني ويعتز كل واحد برأيه ويصر كرباكة على رأيه «.

هذا ما جاء في تأبين عثمان الكعّاك لصديقه عبدالرزاق كرباكة الذي كان من نخبة الشعراء والصحفيين أوٌل القرن العشرين وهو من مواليد مدينة تونس في 1901 من أصول أندلسية كانت عائلته تحترف صناعة الشاشية درس في الكتّاب وفي المدرسة العرفانية وتكفّل الشيخ محمد مناشو بتكوينه ثم ألتحق بجامع الزيتونة وحصل على شهادة التطويع .

كان عبدالرزاق كرباكة من المجددين في الشعر التونسي كتب القصة وكتب الشعر الشعبي والأغاني من أشهرها يامكتوب التي لحنها وغناها صديقه الهادي الجويني كما كان من أبرز شعراء تحت السور ونشر معظم أنتاجه الأدبي الغزير في مجلٌة الثريا التي خصٌصت له عددا خاصا بعد وفاته بمناسبة أربعينيته التي كانت حدثا ثقافيا هز الأوساط الأدبية بعد وفاته المفاجئة على أثر سكتة قلبية في 13 مارس 1945 .

كان عبدالرزاق كرباكة مدافعا شرسا عن آستقلال تونس ملتزما بالقضية الوطنية كما كان من المولعين بالموسيقى والمسرح وكان عضوا في جمعيتي الرشيدية والخلدونية وقد رثاه عبدالرحمان الكعاك الذي كان رئيسا الخلدونية كما أقيمت له مواكب التأبين في أكثر من مدينة تونسية وكان من المدافعين عن أفكار الطاهر الحداد التقدمية فيما يتعلٌق بالمرأة والحجاب .

إعداد نورالدين بالطيب