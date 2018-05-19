من معاني الصوم .. الصبــر

الصوم عبادة سامية فرضها الله تعالى على المسلم لتحقيق منافع عديدة وفوائد كثيرة. ومن أهم مقاصد الشرع في امتناع الصائم عن شهواته المختلفة وعن طواعية وتلقائية هو تربية جانب الصبر فيه الذي يعدّ فضيلة من فضائل الإسلام الكبرى وذلك لإعداد الإنسان لمواجهة المصائب والابتلاءات لأن دار الدنيا هي دار ابتلاء .قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ). (البقرة/155). والأنبياء هم أشد الناس ابتلاء من بقية خلق الله وأثبت الناس في البلاء وأجملهم صبرا أفضلهم عند الله منزلة وأّجلهم قدرا وقد وعدهم بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالمطلوب من الصائم في رمضان وبعده أن يصبر عن الاندفاع وراء أهواء النفس والانغماس في الشهوات والملذات ومقاومة المغريات التي يدعو إليها الشيطان الذي أخذ وعدا على نفسه في غواية الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم قال تعالى (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)(ص:82/83) والمسلم المخلص كذلك هو الذي يصون نفسه من الغضب والطيش عندما تثيرها بعض الأمور ومن الضجر والجزع عند حلول المصائب الدنيوية وأكبر ثمرات الصبر أن الله سبحانه وتعالى بشّر الصابرين بأجر كبير لا يعلم مقداره إلا هو( إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر/ 10

وفي الصوم بعض معاني الصبر ؛ ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى : « الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ « ، وقد سمَّى النبي شهر رمضان ( شهر الـصبر ) ، فروى أحمد والنسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : صَوْمُ الدَّهْرِ « ؛ قَالَ الطَّبَرِيُّ - : أَصْلُ الصَّبْر مَنْع النَّفْس مَحَابَّهَا وَكَفّهَا عَنْ هَوَاهَا ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِمَنْ لَمْ يَجْزَع : صَابِرٌ ، لِكَفِّهِ نَفْسه عَنِ الْجَزَعِ ؛ وَقِيلَ لِرَمَضَان : شَهْر الصَّبْر ، لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارًا ؛ وبنحوه قَالَ الْخَطَّابِيُّ - : شَهْرُ الصَّبْرِ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْس ، فَسُمِّيَ الصِّيَام صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْس النَّفْس عَنْ الطَّعَام وَمَنْعهَا عَنْ وَطْء النِّسَاء وَغِشْيَانهنَّ فِي نَهَارِ الصِّيامِ .فهكذا اتحدت علاقة الصوم بالصبر ، إذ الصوم يقمع الشهوات ، فيجلي القلب فيبصر طريق نجاته ؛ فمن تصبر في رمضان على ذلك قويَ عنده خلق الصبر ، وصار بعد ذلك الصبر له سجية ؛ فيطيب عيشه ، وتحسن عاقبته .