من معاني الصوم .. الصبــر

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الصوم عبادة سامية فرضها الله تعالى على المسلم لتحقيق منافع عديدة وفوائد كثيرة. ومن أهم مقاصد الشرع في امتناع الصائم عن شهواته المختلفة وعن طواعية وتلقائية هو تربية جانب الصبر فيه الذي يعدّ فضيلة من فضائل الإسلام الكبرى وذلك لإعداد الإنسان لمواجهة المصائب والابتلاءات لأن دار الدنيا هي دار ابتلاء .قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ). (البقرة/155). والأنبياء هم أشد الناس ابتلاء من بقية خلق الله وأثبت الناس في البلاء وأجملهم صبرا أفضلهم عند الله منزلة وأّجلهم قدرا وقد وعدهم بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالمطلوب من الصائم في رمضان وبعده أن يصبر عن الاندفاع وراء أهواء النفس والانغماس في الشهوات والملذات ومقاومة المغريات التي يدعو إليها الشيطان الذي أخذ وعدا على نفسه في غواية الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم قال تعالى (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)(ص:82/83) والمسلم المخلص كذلك هو الذي يصون نفسه من الغضب والطيش عندما تثيرها بعض الأمور ومن الضجر والجزع عند حلول المصائب الدنيوية وأكبر ثمرات الصبر أن الله سبحانه وتعالى بشّر الصابرين بأجر كبير لا يعلم مقداره إلا هو( إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر/ 10
وفي الصوم بعض معاني الصبر ؛ ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى : « الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ « ، وقد سمَّى النبي شهر رمضان ( شهر الـصبر ) ، فروى أحمد والنسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : صَوْمُ الدَّهْرِ « ؛ قَالَ الطَّبَرِيُّ - : أَصْلُ الصَّبْر مَنْع النَّفْس مَحَابَّهَا وَكَفّهَا عَنْ هَوَاهَا ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِمَنْ لَمْ يَجْزَع : صَابِرٌ ، لِكَفِّهِ نَفْسه عَنِ الْجَزَعِ ؛ وَقِيلَ لِرَمَضَان : شَهْر الصَّبْر ، لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارًا ؛ وبنحوه قَالَ الْخَطَّابِيُّ - : شَهْرُ الصَّبْرِ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْس ، فَسُمِّيَ الصِّيَام صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْس النَّفْس عَنْ الطَّعَام وَمَنْعهَا عَنْ وَطْء النِّسَاء وَغِشْيَانهنَّ فِي نَهَارِ الصِّيامِ .فهكذا اتحدت علاقة الصوم بالصبر ، إذ الصوم يقمع الشهوات ، فيجلي القلب فيبصر طريق نجاته ؛ فمن تصبر في رمضان على ذلك قويَ عنده خلق الصبر ، وصار بعد ذلك الصبر له سجية ؛ فيطيب عيشه ، وتحسن عاقبته .
الصوم عبادة سامية فرضها الله تعالى على المسلم لتحقيق منافع عديدة وفوائد كثيرة. ومن أهم مقاصد الشرع في امتناع الصائم عن شهواته المختلفة وعن طواعية وتلقائية هو تربية جانب الصبر فيه الذي يعدّ فضيلة من فضائل الإسلام الكبرى وذلك لإعداد الإنسان لمواجهة المصائب والابتلاءات لأن دار الدنيا هي دار ابتلاء .قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ). (البقرة/155). والأنبياء هم أشد الناس ابتلاء من بقية خلق الله وأثبت الناس في البلاء وأجملهم صبرا أفضلهم عند الله منزلة وأّجلهم قدرا وقد وعدهم بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالمطلوب من الصائم في رمضان وبعده أن يصبر عن الاندفاع وراء أهواء النفس والانغماس في الشهوات والملذات ومقاومة المغريات التي يدعو إليها الشيطان الذي أخذ وعدا على نفسه في غواية الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم قال تعالى (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)(ص:82/83) والمسلم المخلص كذلك هو الذي يصون نفسه من الغضب والطيش عندما تثيرها بعض الأمور ومن الضجر والجزع عند حلول المصائب الدنيوية وأكبر ثمرات الصبر أن الله سبحانه وتعالى بشّر الصابرين بأجر كبير لا يعلم مقداره إلا هو( إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر/ 10
وفي الصوم بعض معاني الصبر ؛ ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى : « الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ « ، وقد سمَّى النبي شهر رمضان ( شهر الـصبر ) ، فروى أحمد والنسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : « صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ : صَوْمُ الدَّهْرِ « ؛ قَالَ الطَّبَرِيُّ - : أَصْلُ الصَّبْر مَنْع النَّفْس مَحَابَّهَا وَكَفّهَا عَنْ هَوَاهَا ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِمَنْ لَمْ يَجْزَع : صَابِرٌ ، لِكَفِّهِ نَفْسه عَنِ الْجَزَعِ ؛ وَقِيلَ لِرَمَضَان : شَهْر الصَّبْر ، لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارًا ؛ وبنحوه قَالَ الْخَطَّابِيُّ - : شَهْرُ الصَّبْرِ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْس ، فَسُمِّيَ الصِّيَام صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْس النَّفْس عَنْ الطَّعَام وَمَنْعهَا عَنْ وَطْء النِّسَاء وَغِشْيَانهنَّ فِي نَهَارِ الصِّيامِ .فهكذا اتحدت علاقة الصوم بالصبر ، إذ الصوم يقمع الشهوات ، فيجلي القلب فيبصر طريق نجاته ؛ فمن تصبر في رمضان على ذلك قويَ عنده خلق الصبر ، وصار بعد ذلك الصبر له سجية ؛ فيطيب عيشه ، وتحسن عاقبته .
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018