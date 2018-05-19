فتاوى رمضانية ..

أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:

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السؤال الاول

نجد بعض لاعبي كرة القدم يفطرون في المباراة بتعلّة المشقة التي تحصل لهم أثناء اللعب. هل يجوز ذلك شرعا؟

الجواب:

لا يجب أن نستهين بأمور الدين وخاصة فيما يتعلق بالعبادات ومنها الصوم بدعوى أن دين الله يسر لأن لعب الكرة ليس من الأمور التي تبيح الفطر بل إن أصحاب الأعمال الشاقة الذين ليس لهم مصدر للدخل إلا شغلهم لا يجوز لهم الفطر لأجل هذا العمل الشاق المباح إلا بضوابط محدودة فإذا كان هذا هو كلام أهل العلم في أصحاب الأعمال الشاقة فكيف يرخص للاعبين في الفطر لمجرد اللعب؟!

السؤال الثاني

أيهما أفضل التعجيل بالإفطار قبل صلاة المغرب أم التعجيل بصلاة المغرب ثم الإفطار؟

الجواب:

بداية نؤكد على أنه لا حرج من أداء صلاة المغرب ثم الإفطار ولكن الأفضل التعجيل بالإفطار حتى ولو كان خفيفا ثم القيام لأداء صلاة المغرب لأن ذلك من سنة النبي الكريم لقوله : (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) وقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات وماء ثم يقوم للصلاة.

السؤال الثالث

هل يجوز لمن كانت هوايته الصيد في البحر الغوص في الماء لاصطياد السمك بواسطة البندقية البحرية؟

الجواب:

الغوص في ماء البحر في نهار رمضان سواء كان للسباحة والترفيه عن النفس أو للصيد كما ورد في سؤالك هي من المسائل المختلف فيها بين العلماء فمنهم من أجازه بشرط الأمن من دخول الماء إلى الحلق ومنها إلى البطن ومنهم من قال بكراهة ذلك ومنهم من ذهب إلى بطلان صومه . فهذه هي آراء العلماء في هذه المسألة ولك أن تختار ما يرتاح إليه ضميرك.

السؤال الرابع

هل حدوث النزيف عند الصائم يفطر؟

الجواب:

إن خروج الدم الناتج عن نزيف اللثة أو الرعاف يتم بطريقة لا إرادية وغير متعمدة من الصائم، كما أن هذا الأخير عليه أن يتجنب بطريقة او بأخرى أبتلاع الدم، لهذا لا يعتبر الصائم في هذه الحالة مفطرا.

السؤال الخامس

هل يجوز استعمال معجون الأسنان أثناء الصوم خاصة وأنا أعاني من رائحة كريهة في فمي؟

الجواب:

الأصل أن إدخال الماء في الفم عند المضمضة في وقت الصيام جائز ولا يفسد الصوم مادام لم يدخل شيء منه إلى جوف الصائم وكذلك لا يفسده استعمال السواك في نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا ومثل السواك في ذلك استعمال فرشة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان ما دام لم يبالغ في ذلك إلى درجة يتسرب معها شيء من المعجون إلى جوف الصائم.

الشيخ : احمد الغربي