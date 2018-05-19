كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي

هاجر الاخوان نجم الدين ايوب وشيركوه من بغداد الى الموصل حيث نزلا عند عماد الدين زنكي الذي رحب بالاخوين ترحيبا عظيما ، واجرى عليهما المنح والعطايا وما هذا الترحيب والاكرام الا مكافأة على موقفهما المخلص في انقاذهما له من القتل او الاسر ، ذلك ان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد حارب السلجوقية عند تكريت ايام كان بهروز واليا على بغداد من قبل السلجوقيين . وكان من نتيجة حرب عماد الدين للسلجوقيين ان انهزم جيشه امام جيش السلطان السلجوقي واثناء انسحابه ورجوعه الى الموصل مر بتكريت واصبحت حياته هو وجيشه في يد نجم الدين ايوب والي تكريت يومئذ ، ففضل نجم الدين الاحسان على الاساءة فقام هو واخوه شيركوه بمساعدة عماد الدين وسهلا له امر النجاة والسلامة حتى وصل الى الموصل فكان لهذه المعاملة الحسنة والموقف النبيل اكرم الاثر عند عماد الدين زنكي .

عاش نجم الدين ايوب واخوه شيركوه ومعهما المولود صلاح الدين في رعاية عماد الدين باحسن مظاهر العز والاكرام واسند اليهما اعمال الجيش . ولما سقطت بعلبك في يد عماد الدين سنة 534 هجري عهد بها الى نجم الدين ايوب وعينه واليا عليها . وفي هذا الاختيار برهان قاطع على مقدار وثوق عماد الدين بنجم الدين وحسن الاعتماد عليه فقضى صلاح الدين في بعلبك بعض سنوات طفولته حيث نشأ على الفروسية والتدريبات العسكرية .اما المدة التي قضاها في دمشق بعد استيلاء نورالدين عليها فكانت من افضل الايام التي اظهرت شخصية صلاح الدين فكان محل احترام وتقدير وظهر امام الجميع بمظهر الشاب الهادئ المتدين بما طبع في نفسه من اخلاق نورالدين الذي انزله لديه منزلة خاصة . وقد ولاه نورالدين منصب رئاسة الشرطة فقام بهذا المنصب احسن قيام واستطاع ان يطهر بحزمه مدينة دمشق من عبث اللصوص ومن شرور المفسدين واعاد الامن والاستقرار الى ربوع الشام كلها . وتعتبر المدة التي قضاها في مصر في مهمته الاولى من اعظم الايام التي اظهرت بطولته الفائقة وحنكته الحربية النادرة وذلك ان شاور السعدي عندما ثار ضد الخليفة الفاطمي العاضد سنة 557 هجري توجه الى دمشق مستنجدا بنورالدين ، وبعد تردد استجاب نورالدين لطلب شاور فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله ابن اخيه صلاح الدين الذي اظهر البراعة والعبقرية في فنون القتال فبتدبيره وعزمه استطاع مع عمه ان يظم المملكة المصرية الى نورالدين وكان ذلك سنة 564 هجري .

خلال هذه الفترة الاولى من شبابه ظهرت خصال صلاح الدين الحميدة واكتسب من مجالسته للامراء ومن مصاحبته للقادة العسكريين العادات الاصيلة والمهارة الحربية والشجاعة وهو ما بدأ يؤهله لان يكون شخصية فذة حولت مجرى التاريخ .

يتبع

اعداد : خالد البارودي