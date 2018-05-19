كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي

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هاجر الاخوان نجم الدين ايوب وشيركوه من بغداد الى الموصل حيث نزلا عند عماد الدين زنكي الذي رحب بالاخوين ترحيبا عظيما ، واجرى عليهما المنح والعطايا وما هذا الترحيب والاكرام الا مكافأة على موقفهما المخلص في انقاذهما له من القتل او الاسر ، ذلك ان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد حارب السلجوقية عند تكريت ايام كان بهروز واليا على بغداد من قبل السلجوقيين . وكان من نتيجة حرب عماد الدين للسلجوقيين ان انهزم جيشه امام جيش السلطان السلجوقي واثناء انسحابه ورجوعه الى الموصل مر بتكريت واصبحت حياته هو وجيشه في يد نجم الدين ايوب والي تكريت يومئذ ، ففضل نجم الدين الاحسان على الاساءة فقام هو واخوه شيركوه بمساعدة عماد الدين وسهلا له امر النجاة والسلامة حتى وصل الى الموصل فكان لهذه المعاملة الحسنة والموقف النبيل اكرم الاثر عند عماد الدين زنكي .
عاش نجم الدين ايوب واخوه شيركوه ومعهما المولود صلاح الدين في رعاية عماد الدين باحسن مظاهر العز والاكرام واسند اليهما اعمال الجيش . ولما سقطت بعلبك في يد عماد الدين سنة 534 هجري عهد بها الى نجم الدين ايوب وعينه واليا عليها . وفي هذا الاختيار برهان قاطع على مقدار وثوق عماد الدين بنجم الدين وحسن الاعتماد عليه فقضى صلاح الدين في بعلبك بعض سنوات طفولته حيث نشأ على الفروسية والتدريبات العسكرية .اما المدة التي قضاها في دمشق بعد استيلاء نورالدين عليها فكانت من افضل الايام التي اظهرت شخصية صلاح الدين فكان محل احترام وتقدير وظهر امام الجميع بمظهر الشاب الهادئ المتدين بما طبع في نفسه من اخلاق نورالدين الذي انزله لديه منزلة خاصة . وقد ولاه نورالدين منصب رئاسة الشرطة فقام بهذا المنصب احسن قيام واستطاع ان يطهر بحزمه مدينة دمشق من عبث اللصوص ومن شرور المفسدين واعاد الامن والاستقرار الى ربوع الشام كلها . وتعتبر المدة التي قضاها في مصر في مهمته الاولى من اعظم الايام التي اظهرت بطولته الفائقة وحنكته الحربية النادرة وذلك ان شاور السعدي عندما ثار ضد الخليفة الفاطمي العاضد سنة 557 هجري توجه الى دمشق مستنجدا بنورالدين ، وبعد تردد استجاب نورالدين لطلب شاور فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله ابن اخيه صلاح الدين الذي اظهر البراعة والعبقرية في فنون القتال فبتدبيره وعزمه استطاع مع عمه ان يظم المملكة المصرية الى نورالدين وكان ذلك سنة 564 هجري .
خلال هذه الفترة الاولى من شبابه ظهرت خصال صلاح الدين الحميدة واكتسب من مجالسته للامراء ومن مصاحبته للقادة العسكريين العادات الاصيلة والمهارة الحربية والشجاعة وهو ما بدأ يؤهله لان يكون شخصية فذة حولت مجرى التاريخ .
يتبع
هاجر الاخوان نجم الدين ايوب وشيركوه من بغداد الى الموصل حيث نزلا عند عماد الدين زنكي الذي رحب بالاخوين ترحيبا عظيما ، واجرى عليهما المنح والعطايا وما هذا الترحيب والاكرام الا مكافأة على موقفهما المخلص في انقاذهما له من القتل او الاسر ، ذلك ان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد حارب السلجوقية عند تكريت ايام كان بهروز واليا على بغداد من قبل السلجوقيين . وكان من نتيجة حرب عماد الدين للسلجوقيين ان انهزم جيشه امام جيش السلطان السلجوقي واثناء انسحابه ورجوعه الى الموصل مر بتكريت واصبحت حياته هو وجيشه في يد نجم الدين ايوب والي تكريت يومئذ ، ففضل نجم الدين الاحسان على الاساءة فقام هو واخوه شيركوه بمساعدة عماد الدين وسهلا له امر النجاة والسلامة حتى وصل الى الموصل فكان لهذه المعاملة الحسنة والموقف النبيل اكرم الاثر عند عماد الدين زنكي .
عاش نجم الدين ايوب واخوه شيركوه ومعهما المولود صلاح الدين في رعاية عماد الدين باحسن مظاهر العز والاكرام واسند اليهما اعمال الجيش . ولما سقطت بعلبك في يد عماد الدين سنة 534 هجري عهد بها الى نجم الدين ايوب وعينه واليا عليها . وفي هذا الاختيار برهان قاطع على مقدار وثوق عماد الدين بنجم الدين وحسن الاعتماد عليه فقضى صلاح الدين في بعلبك بعض سنوات طفولته حيث نشأ على الفروسية والتدريبات العسكرية .اما المدة التي قضاها في دمشق بعد استيلاء نورالدين عليها فكانت من افضل الايام التي اظهرت شخصية صلاح الدين فكان محل احترام وتقدير وظهر امام الجميع بمظهر الشاب الهادئ المتدين بما طبع في نفسه من اخلاق نورالدين الذي انزله لديه منزلة خاصة . وقد ولاه نورالدين منصب رئاسة الشرطة فقام بهذا المنصب احسن قيام واستطاع ان يطهر بحزمه مدينة دمشق من عبث اللصوص ومن شرور المفسدين واعاد الامن والاستقرار الى ربوع الشام كلها . وتعتبر المدة التي قضاها في مصر في مهمته الاولى من اعظم الايام التي اظهرت بطولته الفائقة وحنكته الحربية النادرة وذلك ان شاور السعدي عندما ثار ضد الخليفة الفاطمي العاضد سنة 557 هجري توجه الى دمشق مستنجدا بنورالدين ، وبعد تردد استجاب نورالدين لطلب شاور فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه وكان من ضمن رجاله ابن اخيه صلاح الدين الذي اظهر البراعة والعبقرية في فنون القتال فبتدبيره وعزمه استطاع مع عمه ان يظم المملكة المصرية الى نورالدين وكان ذلك سنة 564 هجري .
خلال هذه الفترة الاولى من شبابه ظهرت خصال صلاح الدين الحميدة واكتسب من مجالسته للامراء ومن مصاحبته للقادة العسكريين العادات الاصيلة والمهارة الحربية والشجاعة وهو ما بدأ يؤهله لان يكون شخصية فذة حولت مجرى التاريخ .
يتبع
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018