بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998

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أقر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، بوجود "حيلة" في قرعة مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، وكان رئيس لجنته المنظمة، لتفادي لقاء البرازيل وفرنسا قبل المباراة النهائية.
وأحرز المنتخب الفرنسي بقيادة صانع ألعابه في حينها زين الدين زيدان، لقبه الوحيد في المونديال بفوزه على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-صفر.
وقال بلاتيني في حديث لإذاعة "راديو بلو سبور": "نظمنا البرنامج (القرعة) بطريقة أنه إذا أنهينا الدور الأول في صدارة مجموعتنا والبرازيل في صدارة مجموعتها، لن يلتقي المنتخبان قبل المباراة النهائية".
ونشرت الإذاعة مقتطفات من الحوار مع المسؤول الأوروبي السابق، الموقوف لأربعة أعوام على خلفية تلقيه دفعة مالية غير مشروعة بقيمة مليوني دولار من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) جوزيف بلاتر.
وأقيم سحب قرعة المونديال في الرابع من ديسمبر عام 1997 في مرسيليا الفرنسية، وأشرف عليه بلاتر الذي كان في حينها أمينا عاما للفيفا.
وقال بلاتيني: "كنا على أرضنا، علينا أن نستفيد من الأمور إلى الحد الأقصى. لم نكن سنتكبد عناء 6 أعوام في تنظيم كأس العالم، ما لم يكن بإمكاننا القيام ببعض الحيل"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وسأل اللاعب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: "أتعتقدون أن دولا مضيفة أخرى لا تقوم بالأمر نفسه في كؤوس العالم لديها؟"، مشددا على أن مباراة نهائية بين فرنسا والبرازيل "كانت حلم الجميع" في تلك الفترة.
وكانت البرازيل في مونديال 1998 تدافع عن اللقب الذي أحرزته في مونديال الولايات المتحدة 1994، ويقودها نجم خط الهجوم رونالدو، بينما ضم المنتخب الفرنسي بقيادة زيدان جيلا يعد من الأفضل في تاريخ كرة القدم الفرنسية في العصر الحديث.
وكانت البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في الثالثة في الدور الأول، ولم يكن لقاؤهما قبل النهائي ممكنا شرط تصدر كل منهما لمجموعتها.
أقر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، بوجود "حيلة" في قرعة مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، وكان رئيس لجنته المنظمة، لتفادي لقاء البرازيل وفرنسا قبل المباراة النهائية.
وأحرز المنتخب الفرنسي بقيادة صانع ألعابه في حينها زين الدين زيدان، لقبه الوحيد في المونديال بفوزه على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-صفر.
وقال بلاتيني في حديث لإذاعة "راديو بلو سبور": "نظمنا البرنامج (القرعة) بطريقة أنه إذا أنهينا الدور الأول في صدارة مجموعتنا والبرازيل في صدارة مجموعتها، لن يلتقي المنتخبان قبل المباراة النهائية".
ونشرت الإذاعة مقتطفات من الحوار مع المسؤول الأوروبي السابق، الموقوف لأربعة أعوام على خلفية تلقيه دفعة مالية غير مشروعة بقيمة مليوني دولار من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) جوزيف بلاتر.
وأقيم سحب قرعة المونديال في الرابع من ديسمبر عام 1997 في مرسيليا الفرنسية، وأشرف عليه بلاتر الذي كان في حينها أمينا عاما للفيفا.
وقال بلاتيني: "كنا على أرضنا، علينا أن نستفيد من الأمور إلى الحد الأقصى. لم نكن سنتكبد عناء 6 أعوام في تنظيم كأس العالم، ما لم يكن بإمكاننا القيام ببعض الحيل"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وسأل اللاعب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: "أتعتقدون أن دولا مضيفة أخرى لا تقوم بالأمر نفسه في كؤوس العالم لديها؟"، مشددا على أن مباراة نهائية بين فرنسا والبرازيل "كانت حلم الجميع" في تلك الفترة.
وكانت البرازيل في مونديال 1998 تدافع عن اللقب الذي أحرزته في مونديال الولايات المتحدة 1994، ويقودها نجم خط الهجوم رونالدو، بينما ضم المنتخب الفرنسي بقيادة زيدان جيلا يعد من الأفضل في تاريخ كرة القدم الفرنسية في العصر الحديث.
وكانت البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في الثالثة في الدور الأول، ولم يكن لقاؤهما قبل النهائي ممكنا شرط تصدر كل منهما لمجموعتها.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-