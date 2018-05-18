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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
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الأولى
بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018 | 21:38

أقر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، بوجود "حيلة" في قرعة مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، وكان رئيس لجنته المنظمة، لتفادي لقاء البرازيل وفرنسا قبل المباراة النهائية.

وأحرز المنتخب الفرنسي بقيادة صانع ألعابه في حينها زين الدين زيدان، لقبه الوحيد في المونديال بفوزه على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-صفر.

وقال بلاتيني في حديث لإذاعة "راديو بلو سبور": "نظمنا البرنامج (القرعة) بطريقة أنه إذا أنهينا الدور الأول في صدارة مجموعتنا والبرازيل في صدارة مجموعتها، لن يلتقي المنتخبان قبل المباراة النهائية".

ونشرت الإذاعة مقتطفات من الحوار مع المسؤول الأوروبي السابق، الموقوف لأربعة أعوام على خلفية تلقيه دفعة مالية غير مشروعة بقيمة مليوني دولار من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) جوزيف بلاتر.

وأقيم سحب قرعة المونديال في الرابع من ديسمبر عام 1997 في مرسيليا الفرنسية، وأشرف عليه بلاتر الذي كان في حينها أمينا عاما للفيفا.

وقال بلاتيني: "كنا على أرضنا، علينا أن نستفيد من الأمور إلى الحد الأقصى. لم نكن سنتكبد عناء 6 أعوام في تنظيم كأس العالم، ما لم يكن بإمكاننا القيام ببعض الحيل"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسأل اللاعب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: "أتعتقدون أن دولا مضيفة أخرى لا تقوم بالأمر نفسه في كؤوس العالم لديها؟"، مشددا على أن مباراة نهائية بين فرنسا والبرازيل "كانت حلم الجميع" في تلك الفترة.

وكانت البرازيل في مونديال 1998 تدافع عن اللقب الذي أحرزته في مونديال الولايات المتحدة 1994، ويقودها نجم خط الهجوم رونالدو، بينما ضم المنتخب الفرنسي بقيادة زيدان جيلا يعد من الأفضل في تاريخ كرة القدم الفرنسية في العصر الحديث.

وكانت البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في الثالثة في الدور الأول، ولم يكن لقاؤهما قبل النهائي ممكنا شرط تصدر كل منهما لمجموعتها.

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الأولى
بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018 | 21:38

أقر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني، بوجود "حيلة" في قرعة مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، وكان رئيس لجنته المنظمة، لتفادي لقاء البرازيل وفرنسا قبل المباراة النهائية.

وأحرز المنتخب الفرنسي بقيادة صانع ألعابه في حينها زين الدين زيدان، لقبه الوحيد في المونديال بفوزه على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-صفر.

وقال بلاتيني في حديث لإذاعة "راديو بلو سبور": "نظمنا البرنامج (القرعة) بطريقة أنه إذا أنهينا الدور الأول في صدارة مجموعتنا والبرازيل في صدارة مجموعتها، لن يلتقي المنتخبان قبل المباراة النهائية".

ونشرت الإذاعة مقتطفات من الحوار مع المسؤول الأوروبي السابق، الموقوف لأربعة أعوام على خلفية تلقيه دفعة مالية غير مشروعة بقيمة مليوني دولار من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) جوزيف بلاتر.

وأقيم سحب قرعة المونديال في الرابع من ديسمبر عام 1997 في مرسيليا الفرنسية، وأشرف عليه بلاتر الذي كان في حينها أمينا عاما للفيفا.

وقال بلاتيني: "كنا على أرضنا، علينا أن نستفيد من الأمور إلى الحد الأقصى. لم نكن سنتكبد عناء 6 أعوام في تنظيم كأس العالم، ما لم يكن بإمكاننا القيام ببعض الحيل"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسأل اللاعب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: "أتعتقدون أن دولا مضيفة أخرى لا تقوم بالأمر نفسه في كؤوس العالم لديها؟"، مشددا على أن مباراة نهائية بين فرنسا والبرازيل "كانت حلم الجميع" في تلك الفترة.

وكانت البرازيل في مونديال 1998 تدافع عن اللقب الذي أحرزته في مونديال الولايات المتحدة 1994، ويقودها نجم خط الهجوم رونالدو، بينما ضم المنتخب الفرنسي بقيادة زيدان جيلا يعد من الأفضل في تاريخ كرة القدم الفرنسية في العصر الحديث.

وكانت البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في الثالثة في الدور الأول، ولم يكن لقاؤهما قبل النهائي ممكنا شرط تصدر كل منهما لمجموعتها.

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