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يوم السبت 19 ماي 2018
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نفحــــــــــــــــــــات.. الذّكر عبادة القلوب
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رمضان الشروق
نفحــــــــــــــــــــات.. الذّكر عبادة القلوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

﴿واذْكُـــــر إسـم رَبّــــكَ﴾
سورة (الإنسان)

ورد ذكره في ثلاثمائة آية من القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية.
أحد كبار علماء الاسلام جلال الدين السيوطي (1) أفتى بوجوبه على كل مسلم ووضعه قبل الصلاة التي فُرضت من أجله: إنه الذّكر.
يقول عزّ وجل في كتابه العزيز في سورة طه: ﴿وأَقِم الصلاة لذِكْري﴾ والذكر لُغة هو الحفظ للشيء لتذْكُره، ومنها التِّذكار والذّكرى، والذّاكرة وهي الحافظة للتذكار.
من هذا المنطلق اللغوي يرى بعض العلماء أن الذّكر يتضمّن بُعدا هاما من شوق الانسان الى اللّه. إنه استحضار لذات الخالق في هذه المرحلة من ما ـ بعد ـ الهبوط.
هبط الانسان من الجنّة بأمر من الله ﴿قُلْنا اهْبطوا منها جميعا﴾ (2). لكن هذا الهبوط لم يكن لعنة وإنما هو امتحان ليخرج الانسان من مرحلة اللاّوعي ويحقق إنسانيته ويكون خليفة الله في الأرض كما يرى ذلك الأستاذ محمد الطالبي ـ رحمه الله ـ (3)
بالذّكر يُحيي المؤمن قلبه الذي هو مسكن إيمانه ويعرف الله ويستعيد ذكرى الجنّة المفقودة والموعودة للتائبين:
﴿فاذْكُروني أذْكرْكم﴾ (4)
الذّكر، إذنْ، ليس مجرد عبادة بل هو العبادة كلها لأن محور كل العبادات هو الذّكر. وليس أدلّ على ذلك وأبلغ على أفضلية الذّكر من الآية 45 من سورة العنكبوت: ﴿ وَلَذِكْرُ اللّه أَكْبرُ﴾.
والذكر اذا كان مصدره القلب يوصل الذاكر الى القرب من الله ومعرفته، يقول الحسن البصري (5): «تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة: في الصلاة، وفي الذّكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السّبب».
الذّكر كما يقول العلماء هو «قوت القلوب» والطاقة التي تغذي تلك القلوب والطريق الى تحقيق يقينها، ومصداق ذلك قوله عزّ وجلّ في سورة الرعد آية 28 ﴿الذّين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.
وبمثل ما أمر الله عباده بالذكر فإنه نهى عن ضده وهو النسيان والغفلة والإشتغال بالأمور المادية الدنيوية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهكم أموالكم ولا أولادُكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولائك هم الخاسرون﴾ (6).
ولقد عدّد الفقهاء فضائل الذّكر واعتبروه جالبا لعطاء الله ورحمته، وسببا لسكينة القلب وراحته، ومانِعًا للّغو واليأس والإحباط ووسيلة للرّقي وملاقاة الله.
يقول عزّ وجلّ: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذْكُروا اللّه ذِكْرا كثيرا * وسبّحوه بُكْرة وأصيلا * هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليُخْرجَكم من الظُلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما * تحيّتهم يوم يلقوْنه سلام وأعدّ لهم أجرا كريما﴾ (7).

هوامش:
1 ـ جلال الدين السيوطي: ولد بالقاهرة وتوفي بها (1445 ـ 1505م)، من كبار علماء المسلمين. فقيه ومفسّر ومؤرخ له تآليف كثيرة بلغت ستمائة مصنّف، شملت التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ والتصوّف.
2 ـ سورة البقرة
3 ـ محمد الطالبي في كتابه «ليطمئن قلبي»
4 ـ سورة البقرة
5 ـ الحسن البصري: (642 ـ 728م): تابعي محدث وقاضي ولد بالمدينة المنوّرة سنتين قبل نهاية خلافة عمر بن الخطاب
6 ـ سورة المنافقون (الآية ـ 9)
7 ـ سورة الأحزاب (الآية : 41 ـ 44)

بقلم: عبد الجليل المسعودي
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رمضان الشروق
نفحــــــــــــــــــــات.. الذّكر عبادة القلوب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

﴿واذْكُـــــر إسـم رَبّــــكَ﴾
سورة (الإنسان)

ورد ذكره في ثلاثمائة آية من القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية.
أحد كبار علماء الاسلام جلال الدين السيوطي (1) أفتى بوجوبه على كل مسلم ووضعه قبل الصلاة التي فُرضت من أجله: إنه الذّكر.
يقول عزّ وجل في كتابه العزيز في سورة طه: ﴿وأَقِم الصلاة لذِكْري﴾ والذكر لُغة هو الحفظ للشيء لتذْكُره، ومنها التِّذكار والذّكرى، والذّاكرة وهي الحافظة للتذكار.
من هذا المنطلق اللغوي يرى بعض العلماء أن الذّكر يتضمّن بُعدا هاما من شوق الانسان الى اللّه. إنه استحضار لذات الخالق في هذه المرحلة من ما ـ بعد ـ الهبوط.
هبط الانسان من الجنّة بأمر من الله ﴿قُلْنا اهْبطوا منها جميعا﴾ (2). لكن هذا الهبوط لم يكن لعنة وإنما هو امتحان ليخرج الانسان من مرحلة اللاّوعي ويحقق إنسانيته ويكون خليفة الله في الأرض كما يرى ذلك الأستاذ محمد الطالبي ـ رحمه الله ـ (3)
بالذّكر يُحيي المؤمن قلبه الذي هو مسكن إيمانه ويعرف الله ويستعيد ذكرى الجنّة المفقودة والموعودة للتائبين:
﴿فاذْكُروني أذْكرْكم﴾ (4)
الذّكر، إذنْ، ليس مجرد عبادة بل هو العبادة كلها لأن محور كل العبادات هو الذّكر. وليس أدلّ على ذلك وأبلغ على أفضلية الذّكر من الآية 45 من سورة العنكبوت: ﴿ وَلَذِكْرُ اللّه أَكْبرُ﴾.
والذكر اذا كان مصدره القلب يوصل الذاكر الى القرب من الله ومعرفته، يقول الحسن البصري (5): «تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة: في الصلاة، وفي الذّكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السّبب».
الذّكر كما يقول العلماء هو «قوت القلوب» والطاقة التي تغذي تلك القلوب والطريق الى تحقيق يقينها، ومصداق ذلك قوله عزّ وجلّ في سورة الرعد آية 28 ﴿الذّين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.
وبمثل ما أمر الله عباده بالذكر فإنه نهى عن ضده وهو النسيان والغفلة والإشتغال بالأمور المادية الدنيوية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهكم أموالكم ولا أولادُكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولائك هم الخاسرون﴾ (6).
ولقد عدّد الفقهاء فضائل الذّكر واعتبروه جالبا لعطاء الله ورحمته، وسببا لسكينة القلب وراحته، ومانِعًا للّغو واليأس والإحباط ووسيلة للرّقي وملاقاة الله.
يقول عزّ وجلّ: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذْكُروا اللّه ذِكْرا كثيرا * وسبّحوه بُكْرة وأصيلا * هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليُخْرجَكم من الظُلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما * تحيّتهم يوم يلقوْنه سلام وأعدّ لهم أجرا كريما﴾ (7).

هوامش:
1 ـ جلال الدين السيوطي: ولد بالقاهرة وتوفي بها (1445 ـ 1505م)، من كبار علماء المسلمين. فقيه ومفسّر ومؤرخ له تآليف كثيرة بلغت ستمائة مصنّف، شملت التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ والتصوّف.
2 ـ سورة البقرة
3 ـ محمد الطالبي في كتابه «ليطمئن قلبي»
4 ـ سورة البقرة
5 ـ الحسن البصري: (642 ـ 728م): تابعي محدث وقاضي ولد بالمدينة المنوّرة سنتين قبل نهاية خلافة عمر بن الخطاب
6 ـ سورة المنافقون (الآية ـ 9)
7 ـ سورة الأحزاب (الآية : 41 ـ 44)

بقلم: عبد الجليل المسعودي
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