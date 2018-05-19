مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة

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أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله تعالى {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (آل عمران 137) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (الشورى 37) وهو يجعل صاحبه سيّدا كما جاء في تفسير عكرمة رضي الله عنه لقوله تعالى {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (آل عمران 39) قال السيّد الذي لا يغلبه الغضب. ولقد أخبرنا النبيّ صلى الله عليه وسلّم بأنّ من لا يغضب لنفسه يكن أقوى النّاس ودل عن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: ما تدرون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرّجال قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. (رواه مسلم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (متفق عليه).
إنّ كل من يملك غضبه ستر الله عورته كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من كفّ غضبه ستر الله عورته. (أخرجه ابن أبي الدنيا) ، وعَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ تَغْضَبْ. (أخرجه أحمد).
أمّا في الاخرة فإنّ من أهمّ ثـمرات من يملك غضبه الفوز برضا الله لحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. (رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع) كما يخيّره الله يوم القيامة من الحور العين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء. (رواه أبو داود وغيره وحسنّه في صحيح الجامع) كما يكون سببا في دخول الجنّة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنّة، قال: لا تغضب. (أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن) وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: لا تغضب ولك الجنّة. (صحيح الجامع).
أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله تعالى {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (آل عمران 137) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (الشورى 37) وهو يجعل صاحبه سيّدا كما جاء في تفسير عكرمة رضي الله عنه لقوله تعالى {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (آل عمران 39) قال السيّد الذي لا يغلبه الغضب. ولقد أخبرنا النبيّ صلى الله عليه وسلّم بأنّ من لا يغضب لنفسه يكن أقوى النّاس ودل عن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: ما تدرون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرّجال قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. (رواه مسلم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (متفق عليه).
إنّ كل من يملك غضبه ستر الله عورته كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من كفّ غضبه ستر الله عورته. (أخرجه ابن أبي الدنيا) ، وعَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ تَغْضَبْ. (أخرجه أحمد).
أمّا في الاخرة فإنّ من أهمّ ثـمرات من يملك غضبه الفوز برضا الله لحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. (رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع) كما يخيّره الله يوم القيامة من الحور العين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء. (رواه أبو داود وغيره وحسنّه في صحيح الجامع) كما يكون سببا في دخول الجنّة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنّة، قال: لا تغضب. (أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن) وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: لا تغضب ولك الجنّة. (صحيح الجامع).
-
20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018