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يوم السبت 19 ماي 2018
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مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
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رمضان الشروق
مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله تعالى {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (آل عمران 137) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (الشورى 37) وهو يجعل صاحبه سيّدا كما جاء في تفسير عكرمة رضي الله عنه لقوله تعالى {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (آل عمران 39) قال السيّد الذي لا يغلبه الغضب. ولقد أخبرنا النبيّ صلى الله عليه وسلّم بأنّ من لا يغضب لنفسه يكن أقوى النّاس ودل عن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: ما تدرون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرّجال قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. (رواه مسلم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (متفق عليه).
إنّ كل من يملك غضبه ستر الله عورته كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من كفّ غضبه ستر الله عورته. (أخرجه ابن أبي الدنيا) ، وعَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ تَغْضَبْ. (أخرجه أحمد).
أمّا في الاخرة فإنّ من أهمّ ثـمرات من يملك غضبه الفوز برضا الله لحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. (رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع) كما يخيّره الله يوم القيامة من الحور العين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء. (رواه أبو داود وغيره وحسنّه في صحيح الجامع) كما يكون سببا في دخول الجنّة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنّة، قال: لا تغضب. (أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن) وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: لا تغضب ولك الجنّة. (صحيح الجامع).

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رمضان الشروق
مدرسة رمضان .. كظم الغيظ ثوابه الجنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنّ رد الغضب من علامات المتقين لقوله تعالى {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (آل عمران 137) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (الشورى 37) وهو يجعل صاحبه سيّدا كما جاء في تفسير عكرمة رضي الله عنه لقوله تعالى {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (آل عمران 39) قال السيّد الذي لا يغلبه الغضب. ولقد أخبرنا النبيّ صلى الله عليه وسلّم بأنّ من لا يغضب لنفسه يكن أقوى النّاس ودل عن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: ما تدرون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرّجال قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. (رواه مسلم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (متفق عليه).
إنّ كل من يملك غضبه ستر الله عورته كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من كفّ غضبه ستر الله عورته. (أخرجه ابن أبي الدنيا) ، وعَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ تَغْضَبْ. (أخرجه أحمد).
أمّا في الاخرة فإنّ من أهمّ ثـمرات من يملك غضبه الفوز برضا الله لحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. (رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع) كما يخيّره الله يوم القيامة من الحور العين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء. (رواه أبو داود وغيره وحسنّه في صحيح الجامع) كما يكون سببا في دخول الجنّة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنّة، قال: لا تغضب. (أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن) وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: لا تغضب ولك الجنّة. (صحيح الجامع).

الشيخ عبد الناصر الخنيسي
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