الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع

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ضعت الادارة الجهوية للتجارة في الكاف، تزامنا مع انطلاق شهر رمضان المعظم، برنامج عمل يتضمن تخصيص ثماني فرق مراقبة اقتصادية وذلك لمراقبة كامل سلسلة التوزيع في الجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة رؤوف الخميسي.
وأكّد الخميسي في هذا السياق أن المراقبة انطلقت في كامل انحاء الولاية على مستوى الانتاج والتوزيع بالجملة والتوزيع بالتفصيل وكذلك على الطرقات، مشيرا إلى أنّه تمّ تخزين كميات كبيرة من البيض والحليب وتركيز نقطة بيع للحوم المبردة باسعار تفاضلية وتتميز بالجودة، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى أوضح أنه لا يوجد بالجهة نقص في مادة الزيت النباتي المدعّم وأن هذه المادة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المستهلكين في كامل ربوع الولاية، وفق تقديره.
هذا وتشهد بعض الأسعار ارتفاعا في بداية شهر رمضان خاصة على مستوى اللحوم الحمراء وحتى البيضاء وكذلك دجاج المزارع الذي بلغ ثمنه "ارقاما شبه خيالية"، وفق
ما صرّح به عديد المستهلكين بأسواق المدينة معتبرين ان هذا الارتفاع "مشط ولا يراعي مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن".
وتوقّعت الادارة الجهوية للتجارة ان تؤدي وفرة الانتاج في منتوجات الفلاحة الى الانخفاض التنازلي لبعض اسعار الخضر والغلال تبعا لما وصفته بدخول فترة ذروة الانتاج خلال الايام القادمة لبعض انواع الغلال والخضر الموسمية.
ضعت الادارة الجهوية للتجارة في الكاف، تزامنا مع انطلاق شهر رمضان المعظم، برنامج عمل يتضمن تخصيص ثماني فرق مراقبة اقتصادية وذلك لمراقبة كامل سلسلة التوزيع في الجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة رؤوف الخميسي.
وأكّد الخميسي في هذا السياق أن المراقبة انطلقت في كامل انحاء الولاية على مستوى الانتاج والتوزيع بالجملة والتوزيع بالتفصيل وكذلك على الطرقات، مشيرا إلى أنّه تمّ تخزين كميات كبيرة من البيض والحليب وتركيز نقطة بيع للحوم المبردة باسعار تفاضلية وتتميز بالجودة، على حد تعبيره.
ومن جهة أخرى أوضح أنه لا يوجد بالجهة نقص في مادة الزيت النباتي المدعّم وأن هذه المادة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المستهلكين في كامل ربوع الولاية، وفق تقديره.
هذا وتشهد بعض الأسعار ارتفاعا في بداية شهر رمضان خاصة على مستوى اللحوم الحمراء وحتى البيضاء وكذلك دجاج المزارع الذي بلغ ثمنه "ارقاما شبه خيالية"، وفق
ما صرّح به عديد المستهلكين بأسواق المدينة معتبرين ان هذا الارتفاع "مشط ولا يراعي مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن".
وتوقّعت الادارة الجهوية للتجارة ان تؤدي وفرة الانتاج في منتوجات الفلاحة الى الانخفاض التنازلي لبعض اسعار الخضر والغلال تبعا لما وصفته بدخول فترة ذروة الانتاج خلال الايام القادمة لبعض انواع الغلال والخضر الموسمية.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-