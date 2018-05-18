الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع

ضعت الادارة الجهوية للتجارة في الكاف، تزامنا مع انطلاق شهر رمضان المعظم، برنامج عمل يتضمن تخصيص ثماني فرق مراقبة اقتصادية وذلك لمراقبة كامل سلسلة التوزيع في الجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة رؤوف الخميسي.

وأكّد الخميسي في هذا السياق أن المراقبة انطلقت في كامل انحاء الولاية على مستوى الانتاج والتوزيع بالجملة والتوزيع بالتفصيل وكذلك على الطرقات، مشيرا إلى أنّه تمّ تخزين كميات كبيرة من البيض والحليب وتركيز نقطة بيع للحوم المبردة باسعار تفاضلية وتتميز بالجودة، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى أوضح أنه لا يوجد بالجهة نقص في مادة الزيت النباتي المدعّم وأن هذه المادة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المستهلكين في كامل ربوع الولاية، وفق تقديره.

هذا وتشهد بعض الأسعار ارتفاعا في بداية شهر رمضان خاصة على مستوى اللحوم الحمراء وحتى البيضاء وكذلك دجاج المزارع الذي بلغ ثمنه "ارقاما شبه خيالية"، وفق

ما صرّح به عديد المستهلكين بأسواق المدينة معتبرين ان هذا الارتفاع "مشط ولا يراعي مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن".

وتوقّعت الادارة الجهوية للتجارة ان تؤدي وفرة الانتاج في منتوجات الفلاحة الى الانخفاض التنازلي لبعض اسعار الخضر والغلال تبعا لما وصفته بدخول فترة ذروة الانتاج خلال الايام القادمة لبعض انواع الغلال والخضر الموسمية.