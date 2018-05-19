تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)

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سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء أجلاء.. وهي مؤهلات جعلته يتصدر للتدريس ويسخر كل جهده ووقته لتلقين طلبته أصول الدين ويزرع فيهم الشغف بتحصيل العلم والمعرفة.
لكن شيخنا سرعان ما سئم الاقامة في المدرسة وتاقت نفسه الى الرحيل والتنقل في الارض الواسعة. وقد اختزل حالته النفسية في تلك الفترة وما عزم عليه من أمر بأبيات قال فيها بالخصوص:
لا تقعدن على ضر ومسبغة ...
لكي يقال عزيز النفس مصطبر
وارحل ركابك عن أرض ضمئت بها ...
الى الجناب الذي يهمي به المطر
لكن وبمجرد أن بلغ ما عزم عليه الشيخ مسامع الوزير الاول يوسف صاحب الطابع حتى هبّ اليه ليثبطّه ويقنعه بالبقاء في تونس ويداوم على بث العلم والدعوة لطاعة الله وتقواه. وقد بنى له دارا كما أسلفنا (في الحلقة الماضية) وزوّجه حتى يضمن بقاءه.
وشاءت الأقدار أن قدم في تلك الفترة من المغرب الأقصى الشيخ سيدي علي حرازم فتعرّف بالشيخ ابراهيم الرياحي وتوطدت علاقتهما الى أن أفاض عليه من بحر كراماته كما ورد في حكاية الرؤية التي أوردناها في عدد الأمس والتي وثق فيها شيخنا 14 طلبا مكتوبا الى المولى.
وهي مطالب جمعت فأوعت وشكلت دستورا سيسير عليه الشيخ وبوصلة يهتدي بها في تعاطيه مع شؤون الدين والعلم والمعرفة وكذلك مع شؤون الحياة الدنيا والآخرة.
فقد طلب الشيخ أول ما طلب المداومة على رؤية سيدنا محمد ﷺ في منامه وبصفة واضحة جلية. ورؤية سيد الأنام نبع يتمناه كل مؤمن وأراده شيخنا سبيلا لبلوغ المعرفة التامة بالمولى عزّ وجلّ وقد اقترنت الجوانب العلمية.. حيث طلب على المولى مساعدته على الإلمام بأسرار علم الكيمياء.. وهو بذلك أراد أن يساهم في التخفيف من معاناة المسلمين من خلال التمكن من أسرار صنع العقاقير لعلاجهم في زمن كان مطبوعا بالجهل والفقر والتخلف وانعدام سبيل العلاج الطبي أمام عموم المسلمين في ذلك الوقت.
وهذه المطالب ـ المفاتيح أردفها الشيخ بطلب الزوجة الصالحة وهي العماد الحقيقي لبيت الانسان المسلم والأطفال البررة والخلف الصالح... الى جانب كرامات تتعلّق بخاصة الخاصة قبل أن يختم طلباته بطلب الموت على الإيمان الكامل.
فإلى حلقة أخرى
سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء أجلاء.. وهي مؤهلات جعلته يتصدر للتدريس ويسخر كل جهده ووقته لتلقين طلبته أصول الدين ويزرع فيهم الشغف بتحصيل العلم والمعرفة.
لكن شيخنا سرعان ما سئم الاقامة في المدرسة وتاقت نفسه الى الرحيل والتنقل في الارض الواسعة. وقد اختزل حالته النفسية في تلك الفترة وما عزم عليه من أمر بأبيات قال فيها بالخصوص:
لا تقعدن على ضر ومسبغة ...
لكي يقال عزيز النفس مصطبر
وارحل ركابك عن أرض ضمئت بها ...
الى الجناب الذي يهمي به المطر
لكن وبمجرد أن بلغ ما عزم عليه الشيخ مسامع الوزير الاول يوسف صاحب الطابع حتى هبّ اليه ليثبطّه ويقنعه بالبقاء في تونس ويداوم على بث العلم والدعوة لطاعة الله وتقواه. وقد بنى له دارا كما أسلفنا (في الحلقة الماضية) وزوّجه حتى يضمن بقاءه.
وشاءت الأقدار أن قدم في تلك الفترة من المغرب الأقصى الشيخ سيدي علي حرازم فتعرّف بالشيخ ابراهيم الرياحي وتوطدت علاقتهما الى أن أفاض عليه من بحر كراماته كما ورد في حكاية الرؤية التي أوردناها في عدد الأمس والتي وثق فيها شيخنا 14 طلبا مكتوبا الى المولى.
وهي مطالب جمعت فأوعت وشكلت دستورا سيسير عليه الشيخ وبوصلة يهتدي بها في تعاطيه مع شؤون الدين والعلم والمعرفة وكذلك مع شؤون الحياة الدنيا والآخرة.
فقد طلب الشيخ أول ما طلب المداومة على رؤية سيدنا محمد ﷺ في منامه وبصفة واضحة جلية. ورؤية سيد الأنام نبع يتمناه كل مؤمن وأراده شيخنا سبيلا لبلوغ المعرفة التامة بالمولى عزّ وجلّ وقد اقترنت الجوانب العلمية.. حيث طلب على المولى مساعدته على الإلمام بأسرار علم الكيمياء.. وهو بذلك أراد أن يساهم في التخفيف من معاناة المسلمين من خلال التمكن من أسرار صنع العقاقير لعلاجهم في زمن كان مطبوعا بالجهل والفقر والتخلف وانعدام سبيل العلاج الطبي أمام عموم المسلمين في ذلك الوقت.
وهذه المطالب ـ المفاتيح أردفها الشيخ بطلب الزوجة الصالحة وهي العماد الحقيقي لبيت الانسان المسلم والأطفال البررة والخلف الصالح... الى جانب كرامات تتعلّق بخاصة الخاصة قبل أن يختم طلباته بطلب الموت على الإيمان الكامل.
فإلى حلقة أخرى
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20:42تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018
-
20:25السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018
-
18:55مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018
-
18:42المغرب: مصرع شخص خلال مواجهات بين فصيلين طلابيين بكلية بأغادير
19 ماي 2018
-
18:19حجز 83 كلغ من المرجان البحري بقيمة مالية قدرت بـ 70 مليونا
19 ماي 2018
-
17:59وزير الداخلية يطلع على سير عمل الوحدات الأمنية بولاية زغوان
19 ماي 2018
-
17:36والد نيمار يكثف اتصالاته لتحقيق رغبة نجله
19 ماي 2018
-
17:30مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018
-
17:19السبسي ينعى المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري
19 ماي 2018
-
16:55ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية
19 ماي 2018
-
16:39رئاسة الحكومة تسمح للاعوان العموميين الراغبين في المغادرة بتقديم مطالبهم
19 ماي 2018
-
16:24وداع أسطوري لبوفون في نهاية رحلته مع يوفنتوس
19 ماي 2018
-
16:08جماهير روما لبالوتيلي: لا نريد نصف لاعب
19 ماي 2018
-
15:56عبد الرؤوف العيادي في الحلقة الأولى لسلسلة " شالوم "
19 ماي 2018
-
15:33حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي
19 ماي 2018
-
15:16ادارة برشلونة تحسم مستقبل ياري مينا
19 ماي 2018
-
14:59ا نشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهما إلى كوريا الجنوبية
19 ماي 2018
-
14:41الرابطة المحترفة الثانية: حكام مقابلات الجولة الثالثة من البطولة المصغرة
19 ماي 2018
-
14:17الأمير هاري وميغن ماركل يدخلان "القفص الذهبي"
19 ماي 2018
-
13:58وفاة قائد الحرس الجمهوري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في السجن
19 ماي 2018