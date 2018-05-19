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يوم السبت 19 ماي 2018
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تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)
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رمضان الشروق
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء أجلاء.. وهي مؤهلات جعلته يتصدر للتدريس ويسخر كل جهده ووقته لتلقين طلبته أصول الدين ويزرع فيهم الشغف بتحصيل العلم والمعرفة.

لكن شيخنا سرعان ما سئم الاقامة في المدرسة وتاقت نفسه الى الرحيل والتنقل في الارض الواسعة. وقد اختزل حالته النفسية في تلك الفترة وما عزم عليه من أمر بأبيات قال فيها بالخصوص:
لا تقعدن على ضر ومسبغة ...
لكي يقال عزيز النفس مصطبر
وارحل ركابك عن أرض ضمئت بها ...
الى الجناب الذي يهمي به المطر
لكن وبمجرد أن بلغ ما عزم عليه الشيخ مسامع الوزير الاول يوسف صاحب الطابع حتى هبّ اليه ليثبطّه ويقنعه بالبقاء في تونس ويداوم على بث العلم والدعوة لطاعة الله وتقواه. وقد بنى له دارا كما أسلفنا (في الحلقة الماضية) وزوّجه حتى يضمن بقاءه.
وشاءت الأقدار أن قدم في تلك الفترة من المغرب الأقصى الشيخ سيدي علي حرازم فتعرّف بالشيخ ابراهيم الرياحي وتوطدت علاقتهما الى أن أفاض عليه من بحر كراماته كما ورد في حكاية الرؤية التي أوردناها في عدد الأمس والتي وثق فيها شيخنا 14 طلبا مكتوبا الى المولى.
وهي مطالب جمعت فأوعت وشكلت دستورا سيسير عليه الشيخ وبوصلة يهتدي بها في تعاطيه مع شؤون الدين والعلم والمعرفة وكذلك مع شؤون الحياة الدنيا والآخرة.
فقد طلب الشيخ أول ما طلب المداومة على رؤية سيدنا محمد ﷺ في منامه وبصفة واضحة جلية. ورؤية سيد الأنام نبع يتمناه كل مؤمن وأراده شيخنا سبيلا لبلوغ المعرفة التامة بالمولى عزّ وجلّ وقد اقترنت الجوانب العلمية.. حيث طلب على المولى مساعدته على الإلمام بأسرار علم الكيمياء.. وهو بذلك أراد أن يساهم في التخفيف من معاناة المسلمين من خلال التمكن من أسرار صنع العقاقير لعلاجهم في زمن كان مطبوعا بالجهل والفقر والتخلف وانعدام سبيل العلاج الطبي أمام عموم المسلمين في ذلك الوقت.
وهذه المطالب ـ المفاتيح أردفها الشيخ بطلب الزوجة الصالحة وهي العماد الحقيقي لبيت الانسان المسلم والأطفال البررة والخلف الصالح... الى جانب كرامات تتعلّق بخاصة الخاصة قبل أن يختم طلباته بطلب الموت على الإيمان الكامل.
فإلى حلقة أخرى

بقلم : عبد الحميد الرياحي
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رمضان الشروق
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي .. على طريـق الإيمـان... والعلــــــــــــم (3)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

سرعان ما تبحّر الشيخ ابراهيم الرياحي في العلم ليمسك بناصيته ويتشبع من أصوله وفروعه على أيدي فقهاء وعلماء أجلاء.. وهي مؤهلات جعلته يتصدر للتدريس ويسخر كل جهده ووقته لتلقين طلبته أصول الدين ويزرع فيهم الشغف بتحصيل العلم والمعرفة.

لكن شيخنا سرعان ما سئم الاقامة في المدرسة وتاقت نفسه الى الرحيل والتنقل في الارض الواسعة. وقد اختزل حالته النفسية في تلك الفترة وما عزم عليه من أمر بأبيات قال فيها بالخصوص:
لا تقعدن على ضر ومسبغة ...
لكي يقال عزيز النفس مصطبر
وارحل ركابك عن أرض ضمئت بها ...
الى الجناب الذي يهمي به المطر
لكن وبمجرد أن بلغ ما عزم عليه الشيخ مسامع الوزير الاول يوسف صاحب الطابع حتى هبّ اليه ليثبطّه ويقنعه بالبقاء في تونس ويداوم على بث العلم والدعوة لطاعة الله وتقواه. وقد بنى له دارا كما أسلفنا (في الحلقة الماضية) وزوّجه حتى يضمن بقاءه.
وشاءت الأقدار أن قدم في تلك الفترة من المغرب الأقصى الشيخ سيدي علي حرازم فتعرّف بالشيخ ابراهيم الرياحي وتوطدت علاقتهما الى أن أفاض عليه من بحر كراماته كما ورد في حكاية الرؤية التي أوردناها في عدد الأمس والتي وثق فيها شيخنا 14 طلبا مكتوبا الى المولى.
وهي مطالب جمعت فأوعت وشكلت دستورا سيسير عليه الشيخ وبوصلة يهتدي بها في تعاطيه مع شؤون الدين والعلم والمعرفة وكذلك مع شؤون الحياة الدنيا والآخرة.
فقد طلب الشيخ أول ما طلب المداومة على رؤية سيدنا محمد ﷺ في منامه وبصفة واضحة جلية. ورؤية سيد الأنام نبع يتمناه كل مؤمن وأراده شيخنا سبيلا لبلوغ المعرفة التامة بالمولى عزّ وجلّ وقد اقترنت الجوانب العلمية.. حيث طلب على المولى مساعدته على الإلمام بأسرار علم الكيمياء.. وهو بذلك أراد أن يساهم في التخفيف من معاناة المسلمين من خلال التمكن من أسرار صنع العقاقير لعلاجهم في زمن كان مطبوعا بالجهل والفقر والتخلف وانعدام سبيل العلاج الطبي أمام عموم المسلمين في ذلك الوقت.
وهذه المطالب ـ المفاتيح أردفها الشيخ بطلب الزوجة الصالحة وهي العماد الحقيقي لبيت الانسان المسلم والأطفال البررة والخلف الصالح... الى جانب كرامات تتعلّق بخاصة الخاصة قبل أن يختم طلباته بطلب الموت على الإيمان الكامل.
فإلى حلقة أخرى

بقلم : عبد الحميد الرياحي
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