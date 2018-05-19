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يوم السبت 19 ماي 2018
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

كاريكاتور اليوم 

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تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018 السّاعة 20:42
أحرز تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، بفوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر بفضل ركلة...
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السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018 السّاعة 20:25
ذكرت وسائل إعلام سعودية عن وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة، في وقت سابق من الأسبوع، بمنطقة جازان جنوب المملكة، في...
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مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018 السّاعة 18:55
أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة بغرب البلاد، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية تمكنت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 ماي 2018

كاريكاتور اليوم 

تقرؤون أيضا
كاريكاتور اليوم
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
تشيلسي يُحرز كأس انقلترا بفوزه على مانشستر يونايتد
19 ماي 2018 السّاعة 20:42
أحرز تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، بفوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر بفضل ركلة...
المزيد >>
السعودية.. أفراد عائلة كاملة يلقون حتفهم في ظروف غامضة
19 ماي 2018 السّاعة 20:25
ذكرت وسائل إعلام سعودية عن وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة، في وقت سابق من الأسبوع، بمنطقة جازان جنوب المملكة، في...
المزيد >>
مقتل شخصين في ألمانيا خلال إطلاق نار
19 ماي 2018 السّاعة 18:55
أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة بغرب البلاد، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية تمكنت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات... جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
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