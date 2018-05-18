حالة الطقس ليوم السبت 19 ماي 2018

سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالجنوب الشرقي مع بعض الأمطار ثم تشمل المرتفعات الغربية بعد الظهر وتكون محليا رعدية .

الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.