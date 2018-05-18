حالة الطقس ليوم السبت 19 ماي 2018

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سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالجنوب الشرقي مع بعض الأمطار ثم تشمل المرتفعات الغربية بعد الظهر وتكون محليا رعدية .
الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بالجنوب الشرقي مع بعض الأمطار ثم تشمل المرتفعات الغربية بعد الظهر وتكون محليا رعدية .
الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-