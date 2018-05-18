النفيضة: المجتمع المدني يستنكر تغييبه من الجلسات الخاصة بالمشاريع الكبرى في الولاية

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: أصدرت مكونات المجتمع المدني والسياسي بالنفيضة بيان شديد اللهجة إثر جلسة انتظمت ظهر اليوم بمقر بلدية تضمن تنديدا واستنكارا ضد ولاية سوسة إثر قيامها بجلسة بداية الأسبوع حول المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشروع ميناء المياه العميقة حيث طالب المجتمع المدني بتشريكه في كل الجلسات التي تهم الجهة حسب نص البيان.
وفي نفس السياق أكد الطيب العابد رئيس الهيئة التنسيقية للمجتمع المدني أن هذا البيان يعتبر نقطة انطلاق للتصعيد في صورة تكرر مثل هذه التصرفات من طرف ولاية سوسة حسب تعبيره.
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: أصدرت مكونات المجتمع المدني والسياسي بالنفيضة بيان شديد اللهجة إثر جلسة انتظمت ظهر اليوم بمقر بلدية تضمن تنديدا واستنكارا ضد ولاية سوسة إثر قيامها بجلسة بداية الأسبوع حول المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشروع ميناء المياه العميقة حيث طالب المجتمع المدني بتشريكه في كل الجلسات التي تهم الجهة حسب نص البيان.
وفي نفس السياق أكد الطيب العابد رئيس الهيئة التنسيقية للمجتمع المدني أن هذا البيان يعتبر نقطة انطلاق للتصعيد في صورة تكرر مثل هذه التصرفات من طرف ولاية سوسة حسب تعبيره.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-