النفيضة: المجتمع المدني يستنكر تغييبه من الجلسات الخاصة بالمشاريع الكبرى في الولاية

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: أصدرت مكونات المجتمع المدني والسياسي بالنفيضة بيان شديد اللهجة إثر جلسة انتظمت ظهر اليوم بمقر بلدية تضمن تنديدا واستنكارا ضد ولاية سوسة إثر قيامها بجلسة بداية الأسبوع حول المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشروع ميناء المياه العميقة حيث طالب المجتمع المدني بتشريكه في كل الجلسات التي تهم الجهة حسب نص البيان.

وفي نفس السياق أكد الطيب العابد رئيس الهيئة التنسيقية للمجتمع المدني أن هذا البيان يعتبر نقطة انطلاق للتصعيد في صورة تكرر مثل هذه التصرفات من طرف ولاية سوسة حسب تعبيره.