كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص

أفادت وسائل إعلام كوبية بأن طائرة ركاب من نوع "بوينغ 737"، على متنها 104 أشخاص، تحطمت بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.

وذكر التلفزيون الحكومي الكوبي أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 104 أشخاص. وظهرت في لقطات الفيديو التي بثها التلفزيون أعمدة الدخان فوق المطار.

وأوضح أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا أسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

وقد وصل رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل إلى مكان تحطم الطائرة ورجح سقوط عدد كبير من الضحايا. وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة ورجال الإطفاء.