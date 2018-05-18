كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص

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أفادت وسائل إعلام كوبية بأن طائرة ركاب من نوع "بوينغ 737"، على متنها 104 أشخاص، تحطمت بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكر التلفزيون الحكومي الكوبي أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 104 أشخاص. وظهرت في لقطات الفيديو التي بثها التلفزيون أعمدة الدخان فوق المطار.
وأوضح أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا أسفر الحادث عن سقوط ضحايا.
وقد وصل رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل إلى مكان تحطم الطائرة ورجح سقوط عدد كبير من الضحايا. وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة ورجال الإطفاء.
أفادت وسائل إعلام كوبية بأن طائرة ركاب من نوع "بوينغ 737"، على متنها 104 أشخاص، تحطمت بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكر التلفزيون الحكومي الكوبي أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 104 أشخاص. وظهرت في لقطات الفيديو التي بثها التلفزيون أعمدة الدخان فوق المطار.
وأوضح أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا أسفر الحادث عن سقوط ضحايا.
وقد وصل رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل إلى مكان تحطم الطائرة ورجح سقوط عدد كبير من الضحايا. وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة ورجال الإطفاء.
-
23:11لقاء الباراج بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة: فوضى عارمة واعتداء بالعنف
18 ماي 2018
-
23:03الجزائري بغداد بونجاح على مفكرة فريق اتحاد جدة السعودي
18 ماي 2018
-
22:50استعدادا لمونديال روسيا 2018: امين بن عمر ينضم الى المجموعة
18 ماي 2018
-
22:39جينيفر أنيستون أول ممثلة تجسد هذا الدور في تاريخ السينما
18 ماي 2018
-
21:52الرقم القياسي للبطاقات الحمراء هو عدد الأيام المتبقية للمونديال!
18 ماي 2018
-
21:38بلاتيني يقر بتنفيذ "حيلة" في قرعة مونديال 1998
18 ماي 2018
-
21:27الكاف: توفير 8 فرق اقتصادية لمراقبة كامل سلسلة التوزيع
18 ماي 2018
-
-
21:10البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية
18 ماي 2018
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-