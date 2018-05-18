الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي

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وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه لمدة 8 أشهر على الصعيد المحلي، وحتى خارج تونس.
وشملت العقوبة، منع العكرمي من اللعب في أي فريق تونسي أو أجنبي سواء كانت محترفا أو هاويا، كما تقرّر حرمان اللاعب من كل امتيازاته المالية.
وأكد الملعب التونسي، أن اللجنة التأديبية للفريق اتخذت هذا القرار بسبب تعدد غيابات اللاعب منذ نهاية أفريل الماضي، وتخلّفه عن مباراة الجولة الختامية للدوري التونسي ضد الملعب القابسي، دون عذر مقبول.
تجدر الإشارة إلى أن المدافع سيف الدين العكرمي (28 عاما)، كان قد انضم إلى الملعب التونسي عام 2015، قادما من الترجي الرياضي التونسي، بعد تجربة قصيرة انتهت بسبب عدم الانضباط.
وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه لمدة 8 أشهر على الصعيد المحلي، وحتى خارج تونس.
وشملت العقوبة، منع العكرمي من اللعب في أي فريق تونسي أو أجنبي سواء كانت محترفا أو هاويا، كما تقرّر حرمان اللاعب من كل امتيازاته المالية.
وأكد الملعب التونسي، أن اللجنة التأديبية للفريق اتخذت هذا القرار بسبب تعدد غيابات اللاعب منذ نهاية أفريل الماضي، وتخلّفه عن مباراة الجولة الختامية للدوري التونسي ضد الملعب القابسي، دون عذر مقبول.
تجدر الإشارة إلى أن المدافع سيف الدين العكرمي (28 عاما)، كان قد انضم إلى الملعب التونسي عام 2015، قادما من الترجي الرياضي التونسي، بعد تجربة قصيرة انتهت بسبب عدم الانضباط.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018