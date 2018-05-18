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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
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الأولى
الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018 | 18:55

وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه  لمدة 8 أشهر على الصعيد المحلي، وحتى خارج تونس.

وشملت العقوبة، منع العكرمي من اللعب في أي فريق تونسي أو أجنبي سواء كانت محترفا أو هاويا، كما تقرّر حرمان اللاعب  من كل امتيازاته  المالية.

وأكد الملعب التونسي، أن اللجنة التأديبية للفريق اتخذت هذا القرار بسبب تعدد غيابات اللاعب منذ نهاية أفريل الماضي، وتخلّفه عن مباراة الجولة الختامية للدوري التونسي ضد الملعب القابسي، دون عذر مقبول.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع سيف الدين العكرمي (28 عاما)، كان قد انضم إلى الملعب التونسي عام 2015، قادما من الترجي الرياضي التونسي، بعد تجربة قصيرة انتهت بسبب عدم الانضباط.

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الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018 | 18:55

وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه  لمدة 8 أشهر على الصعيد المحلي، وحتى خارج تونس.

وشملت العقوبة، منع العكرمي من اللعب في أي فريق تونسي أو أجنبي سواء كانت محترفا أو هاويا، كما تقرّر حرمان اللاعب  من كل امتيازاته  المالية.

وأكد الملعب التونسي، أن اللجنة التأديبية للفريق اتخذت هذا القرار بسبب تعدد غيابات اللاعب منذ نهاية أفريل الماضي، وتخلّفه عن مباراة الجولة الختامية للدوري التونسي ضد الملعب القابسي، دون عذر مقبول.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع سيف الدين العكرمي (28 عاما)، كان قد انضم إلى الملعب التونسي عام 2015، قادما من الترجي الرياضي التونسي، بعد تجربة قصيرة انتهت بسبب عدم الانضباط.

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18 ماي 2018 السّاعة 18:55
وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه لمدة 8...
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