ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ادت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء امس الخميس زيارة تفقد الى المركز الوطني لاعداد النخبة بالمنزه وشاركت الرياضيين وجبة الافطار.

واطلعت الوزيرة بالمناسبة على نوعية الاكلة وعلى ظروف اعدادها لفائدة الرياضيين وتحادثت مع الرياضيين المقيمين حول ظروف الاقامة وحول تحضيراتهم لمختلف المواعيد الرياضية المقبلة واستمعت الى مشاغلهم.

وكانت الوزيرة مرفوقة بمنصف شلغاف المدير العام للرياضة وبعدد من اطارات الوزارة.