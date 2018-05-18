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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
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الأولى
المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018 | 18:36

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من التّجهيزات، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير يوم 17 ماي 2018 بعد حصر الشّبهة في شخص عمره 16 سنة من القبض عليه بمنزل مهجور وحجز كامل المسروق (آلات كهرومنزليّة، مكيّف هوائي ومعدّات صيد بالصنارة) وارجاعه إلى صاحبه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.

 

 

 

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الأولى
المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018 | 18:36

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من التّجهيزات، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير يوم 17 ماي 2018 بعد حصر الشّبهة في شخص عمره 16 سنة من القبض عليه بمنزل مهجور وحجز كامل المسروق (آلات كهرومنزليّة، مكيّف هوائي ومعدّات صيد بالصنارة) وارجاعه إلى صاحبه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.

 

 

 

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المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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