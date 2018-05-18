المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من التّجهيزات، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير يوم 17 ماي 2018 بعد حصر الشّبهة في شخص عمره 16 سنة من القبض عليه بمنزل مهجور وحجز كامل المسروق (آلات كهرومنزليّة، مكيّف هوائي ومعدّات صيد بالصنارة) وارجاعه إلى صاحبه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.