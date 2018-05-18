تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
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20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
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18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
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18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
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18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
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18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
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17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
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16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
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15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
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15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
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14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
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14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
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13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
قُتِل 8 أشخاص على الأقل اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفقا لتلفزيون « سي إن إن » الأمريكي.
وهذا أحدث أعمال العنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في فيفري الماضي.
كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018 السّاعة 20:49
أفادت وسائل إعلام كوبية بأن طائرة ركاب من نوع "بوينغ 737"، على متنها 104 أشخاص، تحطمت بعد إقلاعها من مطار خوسيه...المزيد >>
الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018 السّاعة 18:55
وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه لمدة 8...المزيد >>
ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018 السّاعة 18:44
ادت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء امس الخميس زيارة تفقد الى المركز الوطني لاعداد النخبة...المزيد >>
المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من...المزيد >>
تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
قُتِل 8 أشخاص على الأقل اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفقا لتلفزيون « سي إن إن » الأمريكي.
وهذا أحدث أعمال العنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في فيفري الماضي.
كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018 السّاعة 20:49
أفادت وسائل إعلام كوبية بأن طائرة ركاب من نوع "بوينغ 737"، على متنها 104 أشخاص، تحطمت بعد إقلاعها من مطار خوسيه...المزيد >>
الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018 السّاعة 18:55
وقع المجلس التأديبي للملعب التونسي، عقوبة قاسية على لاعبه سيف الدين العكرمي، تمثلت في تجميد نشاطه لمدة 8...المزيد >>
ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018 السّاعة 18:44
ادت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء امس الخميس زيارة تفقد الى المركز الوطني لاعداد النخبة...المزيد >>
المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018 السّاعة 18:36
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جملة من...المزيد >>
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
النوري الصلالقدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...المزيد >>
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