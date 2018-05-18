تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قُتِل 8 أشخاص على الأقل اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وفقا لتلفزيون « سي إن إن » الأمريكي.

وهذا أحدث أعمال العنف بأسلحة نارية في بلد لم ينس بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا في فيفري الماضي.