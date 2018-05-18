جائزة أبوالقاسم الشابي: الإعلان عن فتح باب الترشّحات والدورة مخصصة للترجمة

-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب:
أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها البنك التونسي تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 المخصصة لترجمة الشّعر ، ترجمة الشّعر العربي الحديث إلى اللّغات الأجنبية و ترجمة الشعر الأجنبي الحديث إلى اللّغة العربيّة الفصحى اللغات المعتمدة في كلا المطلبين:
اللّغة العربيّة الفصحى واللّغة الفرنسية والأنڤليزيّة والإسبانيّة
وحددت الهيئة شروط التّرشّح كالتالي :
1-أن تكون التّرجمة قد تمّت وفق الأصول اللّغويّة مباشرة للشّعر لا بواسطة لغة ثانية أو لغة تقريبيّة مساعدة
2- أن تشمل التّرجمة محتوى ديوان شعر بكامله أو مجموعة شعرية بكاملها لشاعر واحد ولا تختصّ بقصائد مفردة ولا بمقطوعات شعرية مقتطعة من كتاب لشعراء متعددين.
3- أن تغطي الترجمة باللّغة الأجنبيّة أعمالا من الحداثة الشّعريّة العربيّة تنتمي للقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.
4- أن تغطّي التّرجمة باللغة العربية أعمالاً من الحداثة الشّعريّة باللغات الأجنبيّة المذكورة، تنتمي للقرن التّاسع عشر وللقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.
5- أن يوجه المترجم عمله في كتاب مطبوع مع ذكر اسمه الأصلي غير المستعار، وذكر ناشره وسنة نشره وطلب ترشحه.
6- أن يكون العمل المرشَّح مرفوقا وجوبا بالأصل الّذي ترجمه مع ذكر النّاشر وسنة نشره.
7- أن يرسل المترجم المرشح عمله المطبوع في ثلاثة نظائر مع نسخة واحدة من الكتاب الّذي ترجمه من لغته الأصلية على العنوان التالي بالبريد العادي دون تسجيله:
مقر البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية
8- أن يذكر المترجم المترشح سيرته الأدبيّة والفكرية وعنوانه ووسائل الاتصال به بخط واضح.
9-ألا يكون العمل المترجم قد تمّ ترشيحه أو نال جائزة عربيّة أخرى غير جائزة أبو القاسم الشابي.
10- آخر أجل لتسليم الترشحات يوم الإثنين 15 أكتوبر(10) 2018 بشهادة ختم البريد.
11- قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض والأعمال المرشحة لا تعاد إلى صاحبها.
12- خمسة وعشرون ألف (25.000) دينار تونسي: مقدار الجائزة تنمح للفائز.
الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب:
أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها البنك التونسي تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 المخصصة لترجمة الشّعر ، ترجمة الشّعر العربي الحديث إلى اللّغات الأجنبية و ترجمة الشعر الأجنبي الحديث إلى اللّغة العربيّة الفصحى اللغات المعتمدة في كلا المطلبين:
اللّغة العربيّة الفصحى واللّغة الفرنسية والأنڤليزيّة والإسبانيّة
وحددت الهيئة شروط التّرشّح كالتالي :
1-أن تكون التّرجمة قد تمّت وفق الأصول اللّغويّة مباشرة للشّعر لا بواسطة لغة ثانية أو لغة تقريبيّة مساعدة
2- أن تشمل التّرجمة محتوى ديوان شعر بكامله أو مجموعة شعرية بكاملها لشاعر واحد ولا تختصّ بقصائد مفردة ولا بمقطوعات شعرية مقتطعة من كتاب لشعراء متعددين.
3- أن تغطي الترجمة باللّغة الأجنبيّة أعمالا من الحداثة الشّعريّة العربيّة تنتمي للقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.
4- أن تغطّي التّرجمة باللغة العربية أعمالاً من الحداثة الشّعريّة باللغات الأجنبيّة المذكورة، تنتمي للقرن التّاسع عشر وللقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.
5- أن يوجه المترجم عمله في كتاب مطبوع مع ذكر اسمه الأصلي غير المستعار، وذكر ناشره وسنة نشره وطلب ترشحه.
6- أن يكون العمل المرشَّح مرفوقا وجوبا بالأصل الّذي ترجمه مع ذكر النّاشر وسنة نشره.
7- أن يرسل المترجم المرشح عمله المطبوع في ثلاثة نظائر مع نسخة واحدة من الكتاب الّذي ترجمه من لغته الأصلية على العنوان التالي بالبريد العادي دون تسجيله:
مقر البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية
8- أن يذكر المترجم المترشح سيرته الأدبيّة والفكرية وعنوانه ووسائل الاتصال به بخط واضح.
9-ألا يكون العمل المترجم قد تمّ ترشيحه أو نال جائزة عربيّة أخرى غير جائزة أبو القاسم الشابي.
10- آخر أجل لتسليم الترشحات يوم الإثنين 15 أكتوبر(10) 2018 بشهادة ختم البريد.
11- قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض والأعمال المرشحة لا تعاد إلى صاحبها.
12- خمسة وعشرون ألف (25.000) دينار تونسي: مقدار الجائزة تنمح للفائز.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018