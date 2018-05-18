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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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جائزة أبوالقاسم الشابي: الإعلان عن فتح باب الترشّحات والدورة مخصصة للترجمة
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الأولى
جائزة أبوالقاسم الشابي: الإعلان عن فتح باب الترشّحات والدورة مخصصة للترجمة
18 ماي 2018 | 17:48

الشروق أون لاين-  نورالدين بالطيب:

أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها البنك التونسي تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 المخصصة لترجمة الشّعر  ، ترجمة الشّعر العربي الحديث إلى اللّغات الأجنبية و   ترجمة الشعر الأجنبي الحديث إلى اللّغة العربيّة الفصحى اللغات المعتمدة في كلا المطلبين:

اللّغة العربيّة الفصحى واللّغة الفرنسية والأنڤليزيّة والإسبانيّة

وحددت الهيئة شروط التّرشّح كالتالي :

1-أن تكون التّرجمة قد تمّت وفق الأصول اللّغويّة مباشرة للشّعر لا بواسطة لغة ثانية أو لغة تقريبيّة مساعدة

2-  أن تشمل التّرجمة محتوى ديوان شعر بكامله أو مجموعة شعرية بكاملها لشاعر واحد ولا تختصّ بقصائد مفردة ولا بمقطوعات شعرية مقتطعة من كتاب لشعراء متعددين.

3- أن تغطي الترجمة باللّغة الأجنبيّة أعمالا من الحداثة الشّعريّة العربيّة تنتمي للقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

4- أن تغطّي التّرجمة باللغة العربية أعمالاً من الحداثة الشّعريّة باللغات الأجنبيّة المذكورة، تنتمي للقرن التّاسع عشر وللقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

5- أن يوجه المترجم عمله في كتاب مطبوع مع ذكر اسمه الأصلي غير المستعار، وذكر ناشره وسنة نشره وطلب ترشحه.

6- أن يكون العمل المرشَّح مرفوقا وجوبا بالأصل الّذي ترجمه مع ذكر النّاشر وسنة نشره.

7- أن يرسل المترجم المرشح عمله المطبوع في ثلاثة نظائر مع نسخة واحدة من الكتاب الّذي ترجمه من لغته الأصلية على العنوان التالي بالبريد العادي دون تسجيله:

مقر البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية

8- أن يذكر المترجم المترشح سيرته الأدبيّة والفكرية وعنوانه ووسائل الاتصال به بخط واضح.

9-ألا يكون العمل المترجم قد تمّ ترشيحه أو نال جائزة عربيّة أخرى غير جائزة أبو القاسم الشابي.

10- آخر أجل لتسليم الترشحات يوم الإثنين 15 أكتوبر(10) 2018 بشهادة ختم البريد.

11- قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض والأعمال المرشحة لا تعاد إلى صاحبها.

12- خمسة وعشرون ألف (25.000) دينار تونسي: مقدار الجائزة تنمح للفائز.

 

 

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الأولى
جائزة أبوالقاسم الشابي: الإعلان عن فتح باب الترشّحات والدورة مخصصة للترجمة
18 ماي 2018 | 17:48

الشروق أون لاين-  نورالدين بالطيب:

أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها البنك التونسي تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشحات لدورة 2018 المخصصة لترجمة الشّعر  ، ترجمة الشّعر العربي الحديث إلى اللّغات الأجنبية و   ترجمة الشعر الأجنبي الحديث إلى اللّغة العربيّة الفصحى اللغات المعتمدة في كلا المطلبين:

اللّغة العربيّة الفصحى واللّغة الفرنسية والأنڤليزيّة والإسبانيّة

وحددت الهيئة شروط التّرشّح كالتالي :

1-أن تكون التّرجمة قد تمّت وفق الأصول اللّغويّة مباشرة للشّعر لا بواسطة لغة ثانية أو لغة تقريبيّة مساعدة

2-  أن تشمل التّرجمة محتوى ديوان شعر بكامله أو مجموعة شعرية بكاملها لشاعر واحد ولا تختصّ بقصائد مفردة ولا بمقطوعات شعرية مقتطعة من كتاب لشعراء متعددين.

3- أن تغطي الترجمة باللّغة الأجنبيّة أعمالا من الحداثة الشّعريّة العربيّة تنتمي للقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

4- أن تغطّي التّرجمة باللغة العربية أعمالاً من الحداثة الشّعريّة باللغات الأجنبيّة المذكورة، تنتمي للقرن التّاسع عشر وللقرن العشرين وللقرن الواحد والعشرين.

5- أن يوجه المترجم عمله في كتاب مطبوع مع ذكر اسمه الأصلي غير المستعار، وذكر ناشره وسنة نشره وطلب ترشحه.

6- أن يكون العمل المرشَّح مرفوقا وجوبا بالأصل الّذي ترجمه مع ذكر النّاشر وسنة نشره.

7- أن يرسل المترجم المرشح عمله المطبوع في ثلاثة نظائر مع نسخة واحدة من الكتاب الّذي ترجمه من لغته الأصلية على العنوان التالي بالبريد العادي دون تسجيله:

مقر البنك التونسي 02 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية

8- أن يذكر المترجم المترشح سيرته الأدبيّة والفكرية وعنوانه ووسائل الاتصال به بخط واضح.

9-ألا يكون العمل المترجم قد تمّ ترشيحه أو نال جائزة عربيّة أخرى غير جائزة أبو القاسم الشابي.

10- آخر أجل لتسليم الترشحات يوم الإثنين 15 أكتوبر(10) 2018 بشهادة ختم البريد.

11- قرارات لجنة التحكيم قطعية وغير قابلة للنقض والأعمال المرشحة لا تعاد إلى صاحبها.

12- خمسة وعشرون ألف (25.000) دينار تونسي: مقدار الجائزة تنمح للفائز.

 

 

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