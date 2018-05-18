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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
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الأولى
بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018 | 17:29

كشف ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل.

وادعى بلاتيني، خلال تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية أن هناك خدعة صغيرة حدثت في قرعة كأس العالم عام 1998، من أجل زيادة فرص أن تحدث مواجهة بين فرنسا والبرازيل في المباراة النهائية.

وكان صانع ألعاب فرنسا ويوفنتوس السابق مشاركا في اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 1998، واعترف بأن دور المجموعات قد تم تشكيله بطريقة معينة من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه "النهائي الحلم".

وأوضح أنه تم وضع البرازيل في المجموعة الأولى كما كانت العادة في ذلك الوقت لحامل اللقب، بعد ذلك اختير المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة، وهذا يعني أنه إذا فاز الفريقان فلن يلتقيا قبل المباراة النهائية.

وحدث النهائي الحلم بالفعل، حيث فازت فرنسا في أدوار خروج المغلوب على باراجواي وإيطاليا وكرواتيا، قبل أن تتفوق على البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

واختتم بلاتيني تصريحاته قائلا: "نحن لم نقض ست سنوات نجهز لتنظيم كأس العالم من أجل عدم القيام ببعض الخدع، هل تعتقدون أن مضيفي كأس العالم الآخرين لم يفعلوا ذلك أيضا؟".

 

 

 

 

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الأولى
بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018 | 17:29

كشف ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل.

وادعى بلاتيني، خلال تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية أن هناك خدعة صغيرة حدثت في قرعة كأس العالم عام 1998، من أجل زيادة فرص أن تحدث مواجهة بين فرنسا والبرازيل في المباراة النهائية.

وكان صانع ألعاب فرنسا ويوفنتوس السابق مشاركا في اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 1998، واعترف بأن دور المجموعات قد تم تشكيله بطريقة معينة من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه "النهائي الحلم".

وأوضح أنه تم وضع البرازيل في المجموعة الأولى كما كانت العادة في ذلك الوقت لحامل اللقب، بعد ذلك اختير المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة، وهذا يعني أنه إذا فاز الفريقان فلن يلتقيا قبل المباراة النهائية.

وحدث النهائي الحلم بالفعل، حيث فازت فرنسا في أدوار خروج المغلوب على باراجواي وإيطاليا وكرواتيا، قبل أن تتفوق على البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

واختتم بلاتيني تصريحاته قائلا: "نحن لم نقض ست سنوات نجهز لتنظيم كأس العالم من أجل عدم القيام ببعض الخدع، هل تعتقدون أن مضيفي كأس العالم الآخرين لم يفعلوا ذلك أيضا؟".

 

 

 

 

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