بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98

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كشف ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل.
وادعى بلاتيني، خلال تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية أن هناك خدعة صغيرة حدثت في قرعة كأس العالم عام 1998، من أجل زيادة فرص أن تحدث مواجهة بين فرنسا والبرازيل في المباراة النهائية.
وكان صانع ألعاب فرنسا ويوفنتوس السابق مشاركا في اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 1998، واعترف بأن دور المجموعات قد تم تشكيله بطريقة معينة من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه "النهائي الحلم".
وأوضح أنه تم وضع البرازيل في المجموعة الأولى كما كانت العادة في ذلك الوقت لحامل اللقب، بعد ذلك اختير المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة، وهذا يعني أنه إذا فاز الفريقان فلن يلتقيا قبل المباراة النهائية.
وحدث النهائي الحلم بالفعل، حيث فازت فرنسا في أدوار خروج المغلوب على باراجواي وإيطاليا وكرواتيا، قبل أن تتفوق على البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
واختتم بلاتيني تصريحاته قائلا: "نحن لم نقض ست سنوات نجهز لتنظيم كأس العالم من أجل عدم القيام ببعض الخدع، هل تعتقدون أن مضيفي كأس العالم الآخرين لم يفعلوا ذلك أيضا؟".
كشف ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل.
وادعى بلاتيني، خلال تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية أن هناك خدعة صغيرة حدثت في قرعة كأس العالم عام 1998، من أجل زيادة فرص أن تحدث مواجهة بين فرنسا والبرازيل في المباراة النهائية.
وكان صانع ألعاب فرنسا ويوفنتوس السابق مشاركا في اللجنة المنظمة لكأس العالم عام 1998، واعترف بأن دور المجموعات قد تم تشكيله بطريقة معينة من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه "النهائي الحلم".
وأوضح أنه تم وضع البرازيل في المجموعة الأولى كما كانت العادة في ذلك الوقت لحامل اللقب، بعد ذلك اختير المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة، وهذا يعني أنه إذا فاز الفريقان فلن يلتقيا قبل المباراة النهائية.
وحدث النهائي الحلم بالفعل، حيث فازت فرنسا في أدوار خروج المغلوب على باراجواي وإيطاليا وكرواتيا، قبل أن تتفوق على البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.
واختتم بلاتيني تصريحاته قائلا: "نحن لم نقض ست سنوات نجهز لتنظيم كأس العالم من أجل عدم القيام ببعض الخدع، هل تعتقدون أن مضيفي كأس العالم الآخرين لم يفعلوا ذلك أيضا؟".
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018