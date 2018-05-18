الثلاثاء القادم اجتماع لجنة الخبراء لإمضاء وثيقة قرطاج 2 وتسليمها إلى لجنة الرؤساء

أفادت سميرة الشواشي، ممثلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، بأنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.

وأوضحت الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة أمس الخميس، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء (الثلاثاء 22 ماي)، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.

وكان نبيل السبعي، ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، صرّح سابقا أنّ وثيقة قرطاج 2، أصبحت جاهزة وسيتم إمضاؤها (اليوم الجمعة) ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة الرؤساء (رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج).

وذكر أنّ أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء الماضي، « قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي والتي يتطلب تنفيذها 4 أو 5 سنوات، في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط ».

من جانبه أوضح رضا الشكندالي، الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء أنّ اللجنة توصّلت يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، إلى الحسم في « النقاط الخلافية »، بعد أن طالب رئيس الجمهورية بوثيقة خالية من النقاط الخلافية.

يذكر أن لجنة الخبراء التي اجتمعت الثلاثاء الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية كانت قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.