الثلاثاء القادم اجتماع لجنة الخبراء لإمضاء وثيقة قرطاج 2 وتسليمها إلى لجنة الرؤساء

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أفادت سميرة الشواشي، ممثلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، بأنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.
وأوضحت الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة أمس الخميس، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء (الثلاثاء 22 ماي)، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.
وكان نبيل السبعي، ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، صرّح سابقا أنّ وثيقة قرطاج 2، أصبحت جاهزة وسيتم إمضاؤها (اليوم الجمعة) ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة الرؤساء (رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج).
وذكر أنّ أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء الماضي، « قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي والتي يتطلب تنفيذها 4 أو 5 سنوات، في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط ».
من جانبه أوضح رضا الشكندالي، الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء أنّ اللجنة توصّلت يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، إلى الحسم في « النقاط الخلافية »، بعد أن طالب رئيس الجمهورية بوثيقة خالية من النقاط الخلافية.
يذكر أن لجنة الخبراء التي اجتمعت الثلاثاء الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية كانت قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.
أفادت سميرة الشواشي، ممثلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، بأنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.
وأوضحت الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة أمس الخميس، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء (الثلاثاء 22 ماي)، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.
وكان نبيل السبعي، ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، صرّح سابقا أنّ وثيقة قرطاج 2، أصبحت جاهزة وسيتم إمضاؤها (اليوم الجمعة) ثم عرضها وتسليمها إلى لجنة الرؤساء (رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقّعين على وثيقة قرطاج).
وذكر أنّ أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء الماضي، « قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الإقتصادي والإجتماعي والتي يتطلب تنفيذها 4 أو 5 سنوات، في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط ».
من جانبه أوضح رضا الشكندالي، الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء أنّ اللجنة توصّلت يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، إلى الحسم في « النقاط الخلافية »، بعد أن طالب رئيس الجمهورية بوثيقة خالية من النقاط الخلافية.
يذكر أن لجنة الخبراء التي اجتمعت الثلاثاء الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية كانت قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018