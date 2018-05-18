البنك المركزي ملزم بعدم افشاء تحويلات الاموال لفائدة المؤسسات الاعلامية الا بتوفر نص قانوني

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شدد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، انه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الاموال لفائدة المؤسسات الاعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات وهو ما لايتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات.
وجاء هذا التاكيد في بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي في اطار الرد على ما قال انها "تصريحات بخصوص رفض البنك المركزي التونسي مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية" .
واوضح البنك المركزي التونسي " أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف" .
وشدد على انه سبق له أن أفاد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.
شدد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، انه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الاموال لفائدة المؤسسات الاعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات وهو ما لايتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات.
وجاء هذا التاكيد في بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي في اطار الرد على ما قال انها "تصريحات بخصوص رفض البنك المركزي التونسي مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية" .
واوضح البنك المركزي التونسي " أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف" .
وشدد على انه سبق له أن أفاد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018