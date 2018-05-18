زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار

علق زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الجمعة، على ما أُثير مؤخرًا، بشأن احتمال ضم برشلونة لأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وخلال المؤتمر الصحفي، السابق لمواجهة فريقه مع فياريال، غدًا، ضمن الجولة الأخيرة من الليجا، قال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، بخصوص برشلونة وجريزمان: "لا أعرف، ليس لدي علم أو رأي، بشأن ما إذا كانوا سيشترونه أم لا، وما إذا كان الأمر سيكون جيدًا لنا أم لا، سنرى ما سيحدث، لا أعتقد أنه أمر جيد أو سيئ بالنسبة لنا، إنها ليست مشكلتي".

وحول احتمال انضمام نيمار لريال مدريد، رد بقوله: "لن أتحدث عن لاعب ليس ضمن فريقي، أمامنا عشرة أيام، مباراة الغد ثم المباراة النهائية لدوري الأبطال، ثم سنتحدث بعد ذلك عن الأشياء الأخرى".

وعما إذا كانت مباراة فياريال، بمثابة اختبار قبل مواجهة ليفربول، في نهائي دوري الأبطال، قال زيزو: "لا أعتقد ذلك، إنهما فريقان مختلفان، سيكون لدينا أسبوعا آخر للاستعداد لمواجهة ليفربول".

وألمح زيدان إلى أن فياريال، لديه أسلوب لعب مختلف تماما عن ليفربول، وأشار إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يلعب كرة قدم مباشرة وسريعة.

وأضاف: "فياريال يلعب بطريقة مختلفة تماما، دائما ما يسيطرون على الكرة، ويحاولون لعبها خلف المدافعين، إنها ليست نفس طريقة ليفربول".

وبشأن حالة كريستيانو رونالدو، أجاب: "هو في حالة جيدة وبخير، ويتدرب بشكل طبيعي".

وبخصوص الشكوك حول مشاركة جاريث بيل، في التشكيلة الأساسية أمام ليفربول، قال: "لا توجد شكوك بشأن بيل، سنرى لاحقًا الشيء الجيد بالنسبة للفريق.. الشيء الأكثر أهمية هو أن كل اللاعبين في حالة جيدة، وأنا لن أوضح الآن التشكيلة التي سألعب بها".

وحول استبعاد كريم بنزيما، من قائمة فرنسا للمونديال، قال زيدان: "لم يتغير شيء، تحدثنا مرات عديدة، وعليه أن يركز هنا، هذا الأمر ليس جديدًا".

وعن احتمال الفوز بدوري الأبطال، للعام الثالث على التوالي، تابع بقوله: "إنه إنجاز ضخم يعني الكثير، وأننا قمنا بعمل جيد للغاية، من الجيد أن أبدأ مسيرتي التدريبية، على مستوى كبير مثل هذا، لكنني دائمًا أنظر إلى العمل اليومي، وما فعلناه وما حققناه".

وأردف: "تدريباتنا خلال هذا الأسبوع، سارت بشكل جيد للغاية، تدربنا جيدا، مع السرعة، كلنا جاهزون للعب المباراة النهائية".

وختم زيدان: "أعتقد أن الأمور تسير بشكل إيجابي، ولا أعتقد أنه يمكن حدوث إصابة.. نفكر بإيجابية، ونريد أن نلعب بشكل جيد غدا".

وكالات