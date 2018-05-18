المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل ان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكنت يوم امس من تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها (من بينهم فتاة) أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة.

بالتّحري معهم، ثبت تنزيلهم تدوينات وصور ومقالات بشبكة التّواصل الاجتماعي "فايسبوك" تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب، كما ثبت تواصلهم فيما بينهم عبر تطبيقة "ميسنجر" وقد حجز لديهم جهاز اعلاميّة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".