المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل ان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكنت يوم امس من تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها (من بينهم فتاة) أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة.
بالتّحري معهم، ثبت تنزيلهم تدوينات وصور ومقالات بشبكة التّواصل الاجتماعي "فايسبوك" تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب، كما ثبت تواصلهم فيما بينهم عبر تطبيقة "ميسنجر" وقد حجز لديهم جهاز اعلاميّة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل ان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة تمكنت يوم امس من تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها (من بينهم فتاة) أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة.
بالتّحري معهم، ثبت تنزيلهم تدوينات وصور ومقالات بشبكة التّواصل الاجتماعي "فايسبوك" تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب، كما ثبت تواصلهم فيما بينهم عبر تطبيقة "ميسنجر" وقد حجز لديهم جهاز اعلاميّة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018