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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
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الأولى
إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018 | 15:32

أطلق أحد الأشخاص النيران في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية اليوم الجمعة  .وقال مدير المدرسة إنه تم القبض على منفذ الهجوم، حسب وكالة أسوشيتدبرس. وتأكد سقوط جرحى خلال الهجوم.

وأشار بيان صدر عن إدارة المدرسة إلى أن الحادثة وقعت صباح اليوم، وأنها "مازالت مستمرة، ولكن تم احتواء الوضع، وهناك إصابات مؤكدة".وأكدت إدارة المدرسة أن الوضع تحت السيطرة.

وكالات
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الأولى
إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018 | 15:32

أطلق أحد الأشخاص النيران في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية اليوم الجمعة  .وقال مدير المدرسة إنه تم القبض على منفذ الهجوم، حسب وكالة أسوشيتدبرس. وتأكد سقوط جرحى خلال الهجوم.

وأشار بيان صدر عن إدارة المدرسة إلى أن الحادثة وقعت صباح اليوم، وأنها "مازالت مستمرة، ولكن تم احتواء الوضع، وهناك إصابات مؤكدة".وأكدت إدارة المدرسة أن الوضع تحت السيطرة.

وكالات
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