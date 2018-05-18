اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يدور اليوم الجمعة بالملعب الأولمبي برادس اللقاء الفاصل من أجل البقاء في الرابطة الأولى أو الصعود إليها بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة.

وينطلق القاء في الساعة العاشرة ليلا (22.00) بقيادة الحكم الدولي الصادق السالمي وبحضور 500 محب من كل فريق.

وتدور المباراة دون اللاعبين الأجانب وفي صورة انتهائها بالتعادل يمر الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء.