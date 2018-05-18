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اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
يدور اليوم الجمعة بالملعب الأولمبي برادس اللقاء الفاصل من أجل البقاء في الرابطة الأولى أو الصعود إليها بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة.
وينطلق القاء في الساعة العاشرة ليلا (22.00) بقيادة الحكم الدولي الصادق السالمي وبحضور 500 محب من كل فريق.
وتدور المباراة دون اللاعبين الأجانب وفي صورة انتهائها بالتعادل يمر الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء.
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اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
يدور اليوم الجمعة بالملعب الأولمبي برادس اللقاء الفاصل من أجل البقاء في الرابطة الأولى أو الصعود إليها بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة.
وينطلق القاء في الساعة العاشرة ليلا (22.00) بقيادة الحكم الدولي الصادق السالمي وبحضور 500 محب من كل فريق.
وتدور المباراة دون اللاعبين الأجانب وفي صورة انتهائها بالتعادل يمر الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء.
جائزة أبوالقاسم الشابي: الإعلان عن فتح باب الترشّحات والدورة مخصصة للترجمة
18 ماي 2018 السّاعة 17:48
الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أعلنت هيئة جائزة أبوالقاسم الشابي التي يرأسها عزالدين المدني ويمنحها...المزيد >>
بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018 السّاعة 17:29
كشف ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا...المزيد >>
الثلاثاء القادم اجتماع لجنة الخبراء لإمضاء وثيقة قرطاج 2 وتسليمها إلى لجنة الرؤساء
18 ماي 2018 السّاعة 17:05
أفادت سميرة الشواشي، ممثلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، بأنّ لجنة الخبراء ستجتمع...المزيد >>
حول تنقيح قانون الإرهاب: نواب يتحدثون عن عدم تشاور بين رئاسة الحكومة والداخلية بخصوص...
18 ماي 2018 السّاعة 16:42
أفاد النائبان أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) وفريدة العبيدي (النهضة) بأن جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة...المزيد >>
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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