صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي

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صدر بالرائد الرسمي عدد 39 للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل الماضي بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.
وتضمّن هذا القانون الأساسي 400 فصلا إضافة إلى ملحقين اثنين الاول يخصّ قائمة إسمية للبلديات (365) والثاني قائمة إسمية بالجهات (24)
وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان يوم 26 مارس الماضي .وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع المجلة يوم 28 افريل 2017 ثم أحاله الى البرلمان، لتنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، منذ 13 جوان 2017 في النظر في هذا المشروع من خلال جملة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني. وقد انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في النظر في أول فصل من المجلة المذكورة يوم 14 سبتمبر 2017 وتواصلت مختلف اجتماعات تلك اللجنة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 الى غاية يوم 23 فيفري 2018 تاريخ مصادقتها على كل فصول المجلة التي نشرت رسميا في الخامس من مارس 2018 على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبل مجمل مقترحات التعديل والإضافة.ويجدر التذكير بان دستور جانفي 2014 افرد الباب السابع منه للسلطة المحلية وهو باب يضم 12 فصلا حيث نص الفصل عدد 131 من الدستور على ان السلطة المحلية « تقوم على أساس اللامركزية »، كما يؤكد الفصل عدد 132 على تمتع « الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وإدارة المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر ».
صدر بالرائد الرسمي عدد 39 للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 15 ماي 2018 القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل الماضي بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.
وتضمّن هذا القانون الأساسي 400 فصلا إضافة إلى ملحقين اثنين الاول يخصّ قائمة إسمية للبلديات (365) والثاني قائمة إسمية بالجهات (24)
وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان يوم 26 مارس الماضي .وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع المجلة يوم 28 افريل 2017 ثم أحاله الى البرلمان، لتنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمجلس نواب الشعب، منذ 13 جوان 2017 في النظر في هذا المشروع من خلال جملة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني. وقد انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في النظر في أول فصل من المجلة المذكورة يوم 14 سبتمبر 2017 وتواصلت مختلف اجتماعات تلك اللجنة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 الى غاية يوم 23 فيفري 2018 تاريخ مصادقتها على كل فصول المجلة التي نشرت رسميا في الخامس من مارس 2018 على الموقع الالكتروني الرسمي للبرلمان والشروع في تقبل مجمل مقترحات التعديل والإضافة.ويجدر التذكير بان دستور جانفي 2014 افرد الباب السابع منه للسلطة المحلية وهو باب يضم 12 فصلا حيث نص الفصل عدد 131 من الدستور على ان السلطة المحلية « تقوم على أساس اللامركزية »، كما يؤكد الفصل عدد 132 على تمتع « الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وإدارة المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر ».
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018