الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة، وزير العدل غازي الجريبي بعميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي، جملة من المسائل المتعلقة بتطوير مهنة المحاماة من خلال مراجعة عدد من النصوص التشريعية ذات العلاقة بالمهنة.

كما تطرّق اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الهيئة، وفق بلاغ لوزارة العدل، إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمشاغل المحامين والطرق الكفيلة بدعم وتيسير ظروف عملهم بالمحاكم.

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