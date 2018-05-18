اثر تعرض معداتها لعمليات تخريب: نقل تونس تلغي عديد سفرات خط المترو وخط "ت.ج.م"

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أفادت شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب، ليل الخميس، لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان.
وأكّدت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، ان هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت الشركة انها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية.
واعربت عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.
وقالت الشركة، إنه ولئن اقتصرت آثار هذه "الهجمة"، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
أفادت شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب، ليل الخميس، لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان.
وأكّدت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، ان هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.
وبينت الشركة انها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية.
واعربت عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.
وقالت الشركة، إنه ولئن اقتصرت آثار هذه "الهجمة"، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018