اثر تعرض معداتها لعمليات تخريب: نقل تونس تلغي عديد سفرات خط المترو وخط "ت.ج.م"

أفادت شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب، ليل الخميس، لمعدات الشبكة الحديدية بكافة خطوط المترو وخط تونس حلق الوادي المرسي، الى إلغاء عديد السّفرات حتى لا تخاطر بسلامة الحرفاء والأعوان.

وأكّدت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، ان هذه العمليات التخريبية تمثلت، بالأساس، في الرمي بالحجارة مما أسفر عن تهشيم عديد اللوحات لما لا يقل عن سبع عربات مترو وعربتي قطار تونس- حلق الوادي- المرسى.

وبينت الشركة انها لم تشهد هذا العدد المرتفع من العمليات المماثلة في حيز زمني وجيز، إذ تزامن موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بعديد النقاط بالشبكة الحديدية.

واعربت عن استغرابها لوقوع عدد من الاعتداءات بمناطق لم تعرف مثلها في السابق مثلما هو الحال بالمحطة النهائية خير الدين بمنوبة أوبباب سعدون وكذلك ببرج البكوش بأريانة.

وقالت الشركة، إنه ولئن اقتصرت آثار هذه "الهجمة"، على خسائر مادية، إلا أن تداعياتها مؤكدة على مستوى الخدمات خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة مشيرة الى عزمها مزيد البذل لتخطي كافة العراقيل التي تحول دون تأمين استمرارية المرفق العمومي للنقل.

وات