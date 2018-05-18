مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان

تحدث خافيير بورداس، مدير نادي برشلونة الإسباني عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتقارير التي تتحدث عن إمكانية انضمامه للغريم ريال مدريد.

وقال بورداس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": " نيمار بإمكانه أن يوقع مع أي ناد، شخصيا لا أتمنى أن ينتقل لريال مدريد".

وأضاف "من الواضح أنه غير مرتاح في باريس سان جيرمان، كنا نعرف ذلك بالفعل، لقد كان جيدا جدا في برشلونة، وأنا مقتنع بأنه نادم بشدة على مغادرة البارسا".

وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أوضح: "لقد شاهدته في نهائي الدوري الأوروبي، إنه لاعب كبير، هل التقيت بممثلي اللاعب؟ أنا لم أر أي شخص، و لا أعرف أي شيء".