مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان

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تحدث خافيير بورداس، مدير نادي برشلونة الإسباني عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتقارير التي تتحدث عن إمكانية انضمامه للغريم ريال مدريد.
وقال بورداس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": " نيمار بإمكانه أن يوقع مع أي ناد، شخصيا لا أتمنى أن ينتقل لريال مدريد".
وأضاف "من الواضح أنه غير مرتاح في باريس سان جيرمان، كنا نعرف ذلك بالفعل، لقد كان جيدا جدا في برشلونة، وأنا مقتنع بأنه نادم بشدة على مغادرة البارسا".
وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أوضح: "لقد شاهدته في نهائي الدوري الأوروبي، إنه لاعب كبير، هل التقيت بممثلي اللاعب؟ أنا لم أر أي شخص، و لا أعرف أي شيء".
تحدث خافيير بورداس، مدير نادي برشلونة الإسباني عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتقارير التي تتحدث عن إمكانية انضمامه للغريم ريال مدريد.
وقال بورداس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": " نيمار بإمكانه أن يوقع مع أي ناد، شخصيا لا أتمنى أن ينتقل لريال مدريد".
وأضاف "من الواضح أنه غير مرتاح في باريس سان جيرمان، كنا نعرف ذلك بالفعل، لقد كان جيدا جدا في برشلونة، وأنا مقتنع بأنه نادم بشدة على مغادرة البارسا".
وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أوضح: "لقد شاهدته في نهائي الدوري الأوروبي، إنه لاعب كبير، هل التقيت بممثلي اللاعب؟ أنا لم أر أي شخص، و لا أعرف أي شيء".
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018