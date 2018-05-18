تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018

سجّلت إستثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة، تطورا في موفى أفريل 2018 لتبلغ 12.3 مليون دينار مقابل 3.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.

ووفق مؤشّرات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، يفسّر هذا التطوّر، خاصّة، إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيّعات الدوليّة ضمن القائمة 35 للباعثين، الذّين تمّ إختيارهم لكراء الضيعات الدولية الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية، في تجسيم استثماراتهم.

كما أظهرت تحسّن نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحيّة من طرف البنــوك لتبلغ نسبة 20.3 بالمائة في موفى شهر أفريل 2018 مقابل 8.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.

وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على إسناد 32 قرضا عقاريّا بقيمة 4،2 م.د مقابل 19 قرضا عقاريا بقيمة 1،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 364 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.

وبلغت الاستثمارات المصرّح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 3390 عملية بقيمة 549.2 مليون دينار مقابل 2883 عملية بقيمة 488.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 17.6 بالمائة من حيث العدد وبـ12.4 بالمائة من حيث القيمة.

وات