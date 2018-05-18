تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018

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سجّلت إستثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة، تطورا في موفى أفريل 2018 لتبلغ 12.3 مليون دينار مقابل 3.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
ووفق مؤشّرات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، يفسّر هذا التطوّر، خاصّة، إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيّعات الدوليّة ضمن القائمة 35 للباعثين، الذّين تمّ إختيارهم لكراء الضيعات الدولية الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية، في تجسيم استثماراتهم.
كما أظهرت تحسّن نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحيّة من طرف البنــوك لتبلغ نسبة 20.3 بالمائة في موفى شهر أفريل 2018 مقابل 8.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على إسناد 32 قرضا عقاريّا بقيمة 4،2 م.د مقابل 19 قرضا عقاريا بقيمة 1،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 364 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
وبلغت الاستثمارات المصرّح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 3390 عملية بقيمة 549.2 مليون دينار مقابل 2883 عملية بقيمة 488.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 17.6 بالمائة من حيث العدد وبـ12.4 بالمائة من حيث القيمة.
سجّلت إستثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة، تطورا في موفى أفريل 2018 لتبلغ 12.3 مليون دينار مقابل 3.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
ووفق مؤشّرات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، يفسّر هذا التطوّر، خاصّة، إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيّعات الدوليّة ضمن القائمة 35 للباعثين، الذّين تمّ إختيارهم لكراء الضيعات الدولية الفلاحية المعدة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية، في تجسيم استثماراتهم.
كما أظهرت تحسّن نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحيّة من طرف البنــوك لتبلغ نسبة 20.3 بالمائة في موفى شهر أفريل 2018 مقابل 8.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على إسناد 32 قرضا عقاريّا بقيمة 4،2 م.د مقابل 19 قرضا عقاريا بقيمة 1،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2017 وستمكن هذه القروض من إدماج 364 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
وبلغت الاستثمارات المصرّح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 3390 عملية بقيمة 549.2 مليون دينار مقابل 2883 عملية بقيمة 488.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 17.6 بالمائة من حيث العدد وبـ12.4 بالمائة من حيث القيمة.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018