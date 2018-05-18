جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
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جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
تولت يوم 17 ماي 2018 دورية تابعة لفرقة الحرس البلدي بجندوبة بمعية فريق تابع للإدارة الجهوية للصحة بالمكان من مراقبة عدد من محلات بيع الخضر والغلال بالجهة وحجزت داخلها 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك.
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جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
تولت يوم 17 ماي 2018 دورية تابعة لفرقة الحرس البلدي بجندوبة بمعية فريق تابع للإدارة الجهوية للصحة بالمكان من مراقبة عدد من محلات بيع الخضر والغلال بالجهة وحجزت داخلها 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات وحجز البضاع
تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018 السّاعة 14:32
ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل...المزيد >>
الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018 السّاعة 14:15
تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة، وزير العدل غازي الجريبي بعميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي،...المزيد >>
اثر تعرض معداتها لعمليات تخريب: نقل تونس تلغي عديد سفرات خط المترو وخط "ت.ج.م"
18 ماي 2018 السّاعة 13:54
أفادت شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب، ليل الخميس، لمعدات الشبكة الحديدية بكافة...المزيد >>
مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018 السّاعة 13:32
تحدث خافيير بورداس، مدير نادي برشلونة الإسباني عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتقارير التي تتحدث عن...المزيد >>
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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