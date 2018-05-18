قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم

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قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي: ضمن أولى اختياراتها لعناصر يمكن أن تعزّز تشكيلة "الستيدة" أمضت أمس الخميس هيئة الملعب القابسي رسميا عقدا بموسم واحد قابل للتجديد مع حارس الشبيبة الموسم الماضي علي القلعي، .

الملعب القابسي أكد عزمه على إنتداب جملة من اللاعبين للعب الأدوار الأولى في الموسم الرياضي القادم.