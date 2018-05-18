قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
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14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
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14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
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13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
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13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
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12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
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12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
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11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
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11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
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قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي: ضمن أولى اختياراتها لعناصر يمكن أن تعزّز تشكيلة "الستيدة" أمضت أمس الخميس هيئة الملعب القابسي رسميا عقدا بموسم واحد قابل للتجديد مع حارس الشبيبة الموسم الماضي علي القلعي، .
الملعب القابسي أكد عزمه على إنتداب جملة من اللاعبين للعب الأدوار الأولى في الموسم الرياضي القادم.
تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
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قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
قابس- الشروق أون لاين- رؤوف الطابعي: ضمن أولى اختياراتها لعناصر يمكن أن تعزّز تشكيلة "الستيدة" أمضت أمس الخميس هيئة الملعب القابسي رسميا عقدا بموسم واحد قابل للتجديد مع حارس الشبيبة الموسم الماضي علي القلعي، .
الملعب القابسي أكد عزمه على إنتداب جملة من اللاعبين للعب الأدوار الأولى في الموسم الرياضي القادم.
تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018 السّاعة 14:32
ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل...المزيد >>
الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018 السّاعة 14:15
تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة، وزير العدل غازي الجريبي بعميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي،...المزيد >>
اثر تعرض معداتها لعمليات تخريب: نقل تونس تلغي عديد سفرات خط المترو وخط "ت.ج.م"
18 ماي 2018 السّاعة 13:54
أفادت شركة نقل تونس أنّها اضطرت إثر وقوع سلسلة من عمليات التخريب، ليل الخميس، لمعدات الشبكة الحديدية بكافة...المزيد >>
مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018 السّاعة 13:32
تحدث خافيير بورداس، مدير نادي برشلونة الإسباني عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتقارير التي تتحدث عن...المزيد >>
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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